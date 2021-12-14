Надежда Мейхер едва прикрыла соски летящим полупрозрачным платьем

Артистка создала чувственное настроение легкости и шарма.
Певица, актриса и ведущая Надежда Мейхер любит похвастаться своей фигурой, но делает это со вкусом, с достоинством истинной леди.
На новых фото артистка предстала в весьма необычной фотосессии, выполненной "под старину".
Один из кадров изображает певицу в воздушном платье нежного, светло-абрикосового оттенка. Рукава и вырез съехали вниз, почти до предплечий, обнажая соблазнительную ложбинку грудей.
Фото настроением и стилистикой напоминает картины эпохи Ренессанса. Его певица подписала четверостишьем - отрывком из стиха собственного сочинения под названием Из будущего в прошлое:
"Лишь только в ночи взмахнув крыльями взлетай,
Прочувствуй необъятность пропасти небесной,
Взгляни в неведомую даль
Вот что спасет от жизни пресной!"
Поклонники пришли в восторг от чувственного фото Мейхер:
"Лепота ❤️❤️❤️"
"Ух ты, как красиво!"
"ЧУВСТВЕННО!"
"Красота необъяснимая, космос, вселенная..."Читайте такжеНадежда Мейхер в кружевном бюстгальтере с вырезами показала декольте, в котором можно утонуть
Ранее украинская травести-дива Монро показала, как выглядит без парика и макияжа.
Другие интересные новости:
- "Сгусток флюидов": Тина Кароль без комплексов показала упругие прелести в латексном наряде
- Маша Ефросинина взорвала Сеть фото в белье
- Звезда сериала Игра в кальмара в одном белье не сумела скрыть манящие изгибы подтянутого тела
- Мистер Биг из сериала Секс в большом городе лично поздравил Олю Цибульскую с Днем рождения
- Сердце занято, но не Огневич: на кого Дмитрий Шевченко променял певицу