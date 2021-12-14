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Надежда Мейхер едва прикрыла соски летящим полупрозрачным платьем

14 декабря 2021, 14:10
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Артистка создала чувственное настроение легкости и шарма.

Надежда Мейхер показала глубокое декольте в воздушном платье / instagram.com/nadyameiher

Певица, актриса и ведущая Надежда Мейхер любит похвастаться своей фигурой, но делает это со вкусом, с достоинством истинной леди.

На новых фото артистка предстала в весьма необычной фотосессии, выполненной "под старину".

Один из кадров изображает певицу в воздушном платье нежного, светло-абрикосового оттенка. Рукава и вырез съехали вниз, почти до предплечий, обнажая соблазнительную ложбинку грудей.

Фото настроением и стилистикой напоминает картины эпохи Ренессанса. Его певица подписала четверостишьем - отрывком из стиха собственного сочинения под названием Из будущего в прошлое:

"Лишь только в ночи взмахнув крыльями взлетай,

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Прочувствуй необъятность пропасти небесной,

Взгляни в неведомую даль

Вот что спасет от жизни пресной!"

Надежда Мейхер в нежном образе женщины эпохи Ренессанса / instagram.com/nadyameiher

Поклонники пришли в восторг от чувственного фото Мейхер:

"Лепота ❤️❤️❤️"

"Ух ты, как красиво!"

"ЧУВСТВЕННО!"

"Красота необъяснимая, космос, вселенная..."Читайте такжеНадежда Мейхер в кружевном бюстгальтере с вырезами показала декольте, в котором можно утонуть

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