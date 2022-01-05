Артур Логай раскрыл подробности съемок комедийного сериала от Студии Квартал 95 Дом Бобринских

Кадр со съемок комедийного сериала от Студии Квартал 95 Дом Бобринских / Пресс-служба

Уже совсем скоро на телеканале 1+1 выйдет новый комедийный сериал Дом Бобринских от Студии Квартал 95.

Сериал расскажет о жизни семьи, которая изменилась в мгновение ока, когда во время проведения спиритического сеанса Александр Бобринский случайно переносит с позапрошлого века своего прапрапрадеда графа Андрея Бобринского прямо с его свадьбы.

Графа, оказывающегося в своем же имении, но через 150 лет сыграет актер, победитель Танцев со звездами-5 Артур Логай.

"Мой персонаж – граф Андрей Александрович Бобринский. Этот герой, как и сам проект, для меня стал чем-то особенным. Мне одновременно страшно, волнующее и тепло. Дом Бобринских для меня, прежде всего, о семье, о ценностях и о любви. И сейчас я говорю не только о сюжете и героях, но обо всем, через что мы прошли, начиная от кастинга до последнего съемочного дня. С каким усердием, страстью и любовью съемочная группа пытается сделать так, чтобы зрители смогли все это почувствовать и в нужных моментах улыбнуться, посмеяться, а где-то и загрустить", - прокомментировал Артур Логай.

Актер также добавил, что до начала съемок был долгий и интересный подготовительный период. Артур научился делать трюки, ездить верхом, фехтовать и многое другое.

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Кадр со съемок комедийного сериала от Студии Квартал 95 Дом Бобринских / Пресс-служба

Напомним, в сериале семья Бобринских пытается доказать право собственности на все 4-х этажное имение и надеется, что граф поможет им в этом. Да, дворянин теперь живет в обычной современной семье, отношения в которой из-за бытовых проблем нельзя назвать идеальными. С одной стороны, своим присутствием граф создает дополнительные трудности своим родственникам, но в то же время помогает решить многие их проблемы, рискуя оставить своего собственного отпрыска, который должен родиться, без отца.

Становясь на защиту семейных ценностей, граф погружает праправнуков в водоворот приключений, не задумываясь, что именно его поступки могут стать причиной проблем семьи на несколько поколений вперед.

Главные роли в сериале сыграют Артур Логай, Владимир Глотов, Ольга Атанасова, Виталий Салий, Ли Берлинская, Станислав Боклан, Алексей Вертинский, Вероника Лукьяненко и другие.

Над производством нового сериала по заказу 1+1 работает Студия Квартал 95.

Генеральный продюсер от телеканала 1+1 – Кривицкий Максим, продюсеры – Еремеева Елена, Борис Шефир, Сергей Демидов, Валерия Ткачук, Дарья Жукова.

Креативный продюсер и автор сценария – Александр Щур.