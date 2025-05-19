"Маленькая наша": что произошло в семье Лилии Подкопаевой

Лилия Подкопаева покорили поклонников своей дочерью-красавицей.

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Лилия Подкопаева - семья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

Кратко:

Лилия Подкопаева поделилась семейным контентом

Что произошло в семье гимнастки

Украинская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая живет в США, показала видео с мужем и 5-летней дочерью Эвелиной.

На своей странице в Instagram спортсменка отметила, что ее дочь закончила детский садик и теперь ее ждет школа.

видео дня

"Садик – done. Впереди – школа! Маленькая наша, ты большая молодец. Мы безгранично гордимся тобой", – поделилась Подкопаева.

Лилия Подкопаева с семьей / фото: скрин instagram.com, Лилия Подкопаева

На кадрах Эвелина позировала на выпускном в детском саду, а рядом был и муж Лилии – американский бизнесмен Игорь Дубинский.

Лилия Подкопаева с детьми и мужем / фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

Напомним, спортсменка воспитывает троих детей: приемного сына Вадима, дочь Каролину и маленькую Эвелину.

Лилия Подкопаева / инфографика: Главред

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Лилия Подкопаева - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что Лилия Подкопаева поделилась романтическими фото со своим мужем-бизнесменом. Повод оказался значимым - любимый мужчина экс-чемпионки, бизнесмен Игорь Дубинский отпраздновал свой день рождения.

Также украинская спортсменка Лилия Подкопаева трогательно поздравила свою дочь с днем рождения.

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Кто такая Лилия Подкопаева? Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

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