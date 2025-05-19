"Маленькая наша": что произошло в семье Лилии Подкопаевой

Кратко:
- Лилия Подкопаева поделилась семейным контентом
- Что произошло в семье гимнастки
Украинская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая живет в США, показала видео с мужем и 5-летней дочерью Эвелиной.
На своей странице в Instagram спортсменка отметила, что ее дочь закончила детский садик и теперь ее ждет школа.
"Садик – done. Впереди – школа! Маленькая наша, ты большая молодец. Мы безгранично гордимся тобой", – поделилась Подкопаева.
На кадрах Эвелина позировала на выпускном в детском саду, а рядом был и муж Лилии – американский бизнесмен Игорь Дубинский.
Напомним, спортсменка воспитывает троих детей: приемного сына Вадима, дочь Каролину и маленькую Эвелину.
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Лилия Подкопаева - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что Лилия Подкопаева поделилась романтическими фото со своим мужем-бизнесменом. Повод оказался значимым - любимый мужчина экс-чемпионки, бизнесмен Игорь Дубинский отпраздновал свой день рождения.
Также украинская спортсменка Лилия Подкопаева трогательно поздравила свою дочь с днем рождения.
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Кто такая Лилия Подкопаева?
Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.
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