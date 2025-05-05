Уже выше мамы: Лилия Подкопаева поразила видом своей дочери на редком фото

Дочь Лилии Подкопаевой удивила своим талантом.

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Лилия Подкопаева - как выглядит дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

Кратко:

Лилия Подкопаева пришла на выставку дочери

Как она оценила работы Каролины

Украинская легендарная гимнастка Лилия Подковаева поделилась свежим снимком со своей 17-летней дочерью Каролиной.

Как стало известно из соцсетей Подкопаевой, Каролина увлекается фотоискусством и организовала в США первую выставку своих работ. Лилия не пропустила важное событие дочери и пришла поддержать ее.

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Гимнастка отметила, что очень гордится и восхищается Каролиной, а также рассказала, что ее дочь умеет показать живую историю через фотографии.

Лилия Подкопаева с дочерью / фото: скрин instagram.com, Лилия Подкопаева

"Пришла на фотовыставку старшей дочери — и сердце наполнилось теплом и гордостью. В каждом ее кадре – частичка души, настоящие эмоции, живая история. Она видит мир тонко и глубоко…", – написала Лилия.

На снимке мама с дочерью позировали в широких джинсах, а в руках Каролины был милый букет цветов, также трудно не заметить, что девочка уже выше Лилии по росту.

Лилия Подкопаева с семьей / фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

Напомним, Лилия Подкопаева вместе с мужем Игорем Дубинским и тремя детьми живет в Атланте, но активно поддерживает Украину в ее борьбе со страной-оккупантом РФ.

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Лилия Подкопаева - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что Лилия Подкопаева поделилась романтическими фото со своим мужем-бизнесменом. Повод оказался значимым - любимый мужчина экс-чемпионки, бизнесмен Игорь Дубинский отпраздновал свой день рождения.

Также украинская спортсменка Лилия Подкопаева трогательно поздравила свою дочь с днем рождения.

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Кто такая Лилия Подкопаева? Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

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