Действительно ли в РФ: экс-участник 'ВИА Игры' раскрыла, где живет Константин Меладзе

После начала полномасштабной войны Константин Меладзе практически исчез из публичного пространства.

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Экс-участница "ВИА Гры" рассказала о месте жительства Меладзе / коллаж Главред, фото: instagram.com, Константин Меладзе

Коротко:

Константин Меладзе сейчас проживает не в Германии, и не в России

Романова поддерживает общение с Меладзе и поздравляет его с праздниками

Украинская певица Миша Романова поделилась информацией о том, где нынче проживает известный композитор и продюсер Константин Меладзе.

Артистка, которая в свое время была участницей популярной группы "ВИА Гра" под его руководством, сейчас строит сольную карьеру. После начала полномасштабного вторжения Меладзе исчез из публичного пространства. Ходили слухи, что на тот момент он находился в Киеве, однако открытой позиции по войне он так и не озвучил. По словам Романовой, Меладзе не проживает в России.

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"Мы общаемся. Всегда поздравляем друг друга с праздниками. Недавно, кстати, у него был день рождения. Но он не проживает в Германии. Как мне известно, он сейчас находится в Италии", - рассказала певица в комментарии ТСН.ua.

Также Миша ответила на вопрос, получала ли приглашение вернуться в "ВИА Гры", учитывая заявленный камбэк группы.

"Мы общались об этом. Сейчас я продолжаю строить сольную карьеру. Поэтому история группы "ВИА Гра" для меня уже точно закрыта. Я очень благодарна тому времени и Константину за наше сотрудничество. В основном я общаюсь с девушками из моего состава - это Настя Кожевникова и Эрика Герцег, также иногда переписываюсь с Ульяной Синецкой. Настя и Ульяна сейчас в Киеве, Эрика строит сольную карьеру в Венгрии", - добавила артистка.

Константин Меладзе - последние новости

Отметим, как сообщал Главред, недавно российский композитор и продюсер Константин Меладзе появился на публичном мероприятии.Он приехал в Лондон, чтобы поддержать Валерия Меладзе в Royal Albert Hall.

Также сообщалось, куда исчез Константин Меладзе на самом деле. Известный украинский режиссер Семен Горов рассказал о деятельности российского продюсера и композитора.

Больше новостей о братьях Меладзе:

Кто такой Константин Меладзе? Константин Меладзе - композитор, аранжировщик, поэт-песенник и музыкальный продюсер. Старший брат певца Валерия Меладзе. Основатель девичьей поп-группы ВИА Гра. Его песни исполняли София Ротару, Алла Пугачева, Верка Сердючка и др. Меладзе был продюсером и кмпозитором киномюзиклов "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинская ярмарка". Участвовал в качестве наставника, продюсера и композитора в различных телешоу - "Фабрика звезд", "Голос страны", "Хочу V ВИА Гру", "Х фактор" и др.

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