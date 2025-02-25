"Показалось странным": куда пропал Константин Меладзе на самом деле

Семен Горов долгое время сотрудничал с Константином Меладзе.

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Константин Меладзе - куда пропал / коллаж Главред, фото: instagram.com, Константин Меладзе

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Семен Горов высказался о Константине Меладзе

Режиссер прокомментировал поведение композитора

Известный украинский режиссер Семен Горов рассказал о деятельности российского продюсера и композитора Константина Меладзе.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Горов отметил, что, возможно, Меладзе сейчас находится в Германии.

Также Семен достаточно тепло отозвался о композиторе, но припомнил, как не увидел своего имени в фильме о создании "ВИА Игры", хотя был причастен к этой группе.

"Я думаю, что он за границей где-то в Германии был. Насколько я знаю. К Косте я хорошо отношусь, он мне многое дал как режиссеру. Конечно, много работали, и это упоминается с теплотой. Когда-то он мне помог купить первую квартиру в Киеве, одолжил денег. Единственное, что мне показалось странным, когда в свое время по ТВ был большой фильм о "ВИА Гре", где очень много было интервью, людей, работавших с ними, об их пути, составах разных, что никоим образом мое имя не прозвучало. Я даже сейчас не понимаю почему. Возможно, у него закралось такое мнение, что некоторые считают успех "ВИА Гры" и моей заслугой. Но могу ошибаться. Прощаю ему", - отметил Горов.

Смотрите видео интервью Семена Горова:

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Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.

А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.

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Кто такой Константин Меладзе? Константин Меладзе - композитор, аранжировщик, поэт-песеннник и музыкальный продюсер. Старший брат певца Валерия Меладзе. Основатель девичьей поп-группы ВИА Гра. Его песни исполняли София Ротару, Алла Пугачева, Верка Сердючка и др. Меладзе был продюсером и кмпозитором киномюзиклов "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинская ярмарка". Принимал участие в качестве наставника, продюсера и композитора в различных телешоу - "Фабрика звезд", "Голос країни", "Хочу V ВИА Гру", "Х фактор" и пр.

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