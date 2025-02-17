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Дочь Константина Меладзе впервые показала красавчика-бойфренда

Анна Подгорная
17 февраля 2025, 15:23
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Возлюбленный Лии Меладзе уже побывал в Украине.
Лия Меладзе
Лия Меладзе новости - с кем встречается Лия Меладзе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzeliya

Кратко:

  • Лия Меладзе рассекретила, с кем встречается
  • Девушка показала романтическое фото с бойфрендом

Лия Меладзе, средняя дочь Константина Меладзе и участница 12 сезона шоу Голос країни, уже несколько лет живет в США. Там девушка получает образование в области психотерапии.

Там же, вероятно, Меладзе познакомилась со своим бойфрендом, которого недавно впервые показала публике. До этого 21-летняя Лия свою личную жизнь скрывала.

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Но на День всех влюбленных в своем блоге в Instagram показала, как выглядит ее возлюбленный. Пару засняли во время романтического свидания.

Лия и ее спутник выбрали парные образы - оба они были в вечерних нарядах черного цвета. В кадре девушка прижимается к возлюбленному, а он нежно целует ее в щеку.

Лия Меладзе с бойфрендом
Лия Меладзе новости - с кем встречается Лия Меладзе / instagram.com/meladzeliya

Возлюбленного Лии Меладзе зовут Энрике Занотта, он увлекается фотографией. Когда пара начала встречаться - неизвестно, но впервые Лия стала появляться на его фотографиях в декабре 2023 года - тогда он фотографировал девушку вместе с ее подругой.

Летом 2024 года в блоге Занотты появилась романтическая фотосессия с Меладзе, а позже Энрике сообщил, что ездил в Украину. В частности он помогал волонтерами (которые попали в объектив его камеры) восстанавливать Ирпень после оккупации.

После этого Энрике и Лия вместе побывали в Польше, о чем также свидетельствую снимки в блоге Занотты.

Лия Меладзе с подругой
Лия Меладзе с подругой в объективе Энрике Занотты / instagram.com/e.zanotta
Лия Меладзе
Лия Меладзе глазами возлюбленного / instagram.com/e.zanotta
бойфренд Меладзе ездил в Украину
Бойфренд Меладзе ездил в Украину летом 2024 года / instagram.com/e.zanotta
Лия Меладзе
Лия Меладзе в объективе Энрике Занотты / instagram.com/e.zanotta

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Кто такая Лия Меладзе?

Лия Меладзе - средняя дочь продюсера и композитора Константина Меладзе от брака с Яной Сумм. Участница 12 сезона шоу Голос країни, начинающая певица. Живет в США, там же учится на психотерапевта.

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