Дочь Константина Меладзе впервые показала красавчика-бойфренда

Кратко:
- Лия Меладзе рассекретила, с кем встречается
- Девушка показала романтическое фото с бойфрендом
Лия Меладзе, средняя дочь Константина Меладзе и участница 12 сезона шоу Голос країни, уже несколько лет живет в США. Там девушка получает образование в области психотерапии.
Там же, вероятно, Меладзе познакомилась со своим бойфрендом, которого недавно впервые показала публике. До этого 21-летняя Лия свою личную жизнь скрывала.
Но на День всех влюбленных в своем блоге в Instagram показала, как выглядит ее возлюбленный. Пару засняли во время романтического свидания.
Лия и ее спутник выбрали парные образы - оба они были в вечерних нарядах черного цвета. В кадре девушка прижимается к возлюбленному, а он нежно целует ее в щеку.
Возлюбленного Лии Меладзе зовут Энрике Занотта, он увлекается фотографией. Когда пара начала встречаться - неизвестно, но впервые Лия стала появляться на его фотографиях в декабре 2023 года - тогда он фотографировал девушку вместе с ее подругой.
Летом 2024 года в блоге Занотты появилась романтическая фотосессия с Меладзе, а позже Энрике сообщил, что ездил в Украину. В частности он помогал волонтерами (которые попали в объектив его камеры) восстанавливать Ирпень после оккупации.
После этого Энрике и Лия вместе побывали в Польше, о чем также свидетельствую снимки в блоге Занотты.
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Кто такая Лия Меладзе?
Лия Меладзе - средняя дочь продюсера и композитора Константина Меладзе от брака с Яной Сумм. Участница 12 сезона шоу Голос країни, начинающая певица. Живет в США, там же учится на психотерапевта.
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