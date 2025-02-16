Леся Никитюк показалась с женихом на фоне слухов о беременности - детали

Леся Никитюк порадовала фанатов новым снимком.

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Леся Никитюк показала своего жениха / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Кратко:

Леся Никитюк поцеловалась с возлюбленным на камеру

Ведущая не показалась в полный рост

Украинская известная ведущая Леся Никитюк продолжает показывать, как проводит время со своим избранником – военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

На своей странице в соцсетях Никитюк опубликовала снимок с женихом, на котором они поцеловались.

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Отметим, недавно в Сети появились слухи, что ведущая беременна, поклонники даже предположили, что именно из-за этого Дмитрий сделал ей предложение выйти замуж. Никитюк пока не прокомментировала данные новости.

На новом же фото ведущая не показалась в полный рост и не оставила подписи к снимку, только отметила на нем своего возлюбленного.

Леся Никитюк со своим женихом / фото: скрин instagram.com, Леся Никитюк

Леся Никитюк / инфографика: Главред

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Леся Никитюк - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, не так давно Леся Никитюк показала, как выглядела 20 лет назад. На фотографии ведущая позирует, сидя на дереве.

Также недавно невеста Леся Никитюк впервые высказалась о своей помолвке. Поклонникам артистка сообщила, что ответила любимому согласием.

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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