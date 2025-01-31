Известный украинский режиссер сбежал за границу и оскандалился книгой 'FAQ Ukraine'

Режиссер и поэт Александр Фразе-Фразенко издал книгу "FAQ Ukraine", название которой можно толковать двусмысленно.

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Украинский режиссер Фразе-Фразенко вызвал скандал своей книгой и выездом из Украины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/frazefrazenkoofficial

Коротко:

Режиссер и поэт Александр Фразе-Фразенко уехал в США во время войны

Фразе-Фразенко объяснил свой побег политическим давлением и угрозами

Украинец издал книгу "FAQ Ukraine", которая имеет двойное значение

Украинский кинорежиссер, поэт и музыкант Александр Фразе-Фразенко во время полномасштабной войны выехал за границу и сейчас проживает в США. Об этом рассказала программный директор Львовского книжного форума и переводчица София Челяк в Facebook.

По ее словам, она видела 35-летнего Фразе-Фразенко в начале войны, однако позже наткнулась на его публикации в соцсетях. Особое возмущение у нее вызвала новая книга художника "FAQ Ukraine" и аннотация к ней.

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"Не нравилась мне эта история с тем, что он свалил. Но и свое мнение я держала при себе. Видела его какие-то интервью в Украине, искренне удивлялась, что такая фигура кому-то интересна, но итс окей. Разные вкусы у людей. А тут наш прекрасный творец издает книгу. Название которой можно прочитать как "неценз. (К черту - Главред) Юкрейн", - написала Челяк.

Аннотация к книге / Фото: скриншот

Словосочетание FAQ Ukraine на английском языке созвучно с "К черту тебя, Украина". В ней Фразе-Фразенко объяснил причины выезда.

"Но под давлением основного политического дискурса и постоянных угроз, не желая уступать свое право на свободу слова, он чувствовал себя вынужденным покинуть страну. Сегодня он неутомимо выступает за будущее украинской культуры, которая находится под угрозой исчезновения, в мировом масштабе", - привела текст аннотации программный директор Львовского книжного форума.

В биографии на Amazon Фразе-Фразенко заявляет, что занимался волонтерством и работал продюсером для BBC, но якобы вынужден был покинуть Украину из-за политического давления и угроз.

Украинский поэт, переводчик и литературовед Остап Сливинский отреагировал на побег с иронией. Он отметил, что Фразе-Фразенко примерил на себя роль "жертвы режима" и пытается позиционировать себя как защитника украинской культуры на международной арене.

"Есть еще один страдалец, несправедливо пострадавший от жестокого "украинского режима" и вынужденный к тяжелой эмиграции и целованию узелка с родной землей. Этот герой - Александр Фразе-Фразенко, ныне живущий в США, и у которого недавно вышла на английском поэтическая книга под названием "FAQ Ukraine" (двоякое звучание названия неслучайно, я думаю)... Теперь он "неутомимо адвокатирует угрожаемую украинскую культуру". Нет, спасибо", - написал Сливинский.

Украинские беглецы - последние новости

Напомним, хореограф Влад Яма, который уехал за границу в начале войны, поделился новым фото с женой Лилианой и сыном Леоном. Яма продолжает попадать в скандалы из-за своих поездок в США, где он поддерживает общение на русском языке и посещает сомнительные вечеринки с россиянами.

Также блогер Татьяна Пренткович и ее бойфренд Андрей Гонковский, которые стали фигурами скандала из-за поездки на Мальдивы под видом участия в конференции, продолжают вести роскошный образ жизни. Пара отдыхала на дорогом французском курорте, снимая шале за 5 000 евро в сутки.

Как сообщал Главред, украинский рэпер Потап, который уехал за границу в начале войны, сменил свое сценическое имя на Slavic Balagan и попал в скандал. Он заявил, что Украина "не имеет ничего" и стал представителем Восточной Европы.

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Кто такой Александр Фразе-Фразенко? Александр Фразе-Фразенко известен своими документальными фильмами об украинских поэтах-модернистах, в частности "Чубай", "Дом на семи ветрах" и "Аквариум в море". Он является автором десяти поэтических сборников и переводчиком первой украиноязычной книги Джима Моррисона.

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