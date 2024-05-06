Звезда "Оппенгеймера" обвинила режиссера-брата Михалкова в издевательствах

Английская актриса Эмили Блант шокировала фанатам заявлением о том, как российский режиссер-путинист Андрей Кончаловский унижал ее во время кастинга.

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Андрон Кончаловский некогда не взял Эмили Блант в свой телефильм "Лев зимой" / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Известная британская актриса Эмили Блант, известная своими ролями в фильмах "Грань будущего", "Оппенгеймер" и "Каскадер", рассказала в интервью таблоиду The Sun о том, как много лет назад издевался над ней на кастинге режиссер-путинист Андрон Кончаловский ‒ старший брат одиозного Никиты Михалкова (режиссеру и матерому имперскому шовинисту).

Блант вспомнила, как в возрасте 19 лет пришла на один из своих первых кастингов на роль в историческом фильме "Лев зимой", режиссером которого был Кончаловский. По ее словам, атмосфера на площадке постоянно была напряженной. В частности, путинист постоянно перебивал юную Блант и всячески выражал свою фаллократическую позицию.

"Он был очень жестоким во время актерских проб и часто перебивал меня по несколько раз. Это была очень женоненавистническая атмосфера. Я хорошо запомнила этот кастинг, когда ты просто чувствуешь себя ужасно униженной", — рассказала актриса.

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В результате Кончаловский так и не дал роль Блант. Но он без проблем взял сниматься свою супругу ‒ печально известную актрису Юлию Высоцкую.

"Я должна сказать, что он был подлым. Это действительно ужасно. Конечно, мы (актеры — Главред) не всегда можем быть непоколебимыми. Так или иначе это наносит вред твоим чувствам и иногда это перерастает до крайних пределов. Впрочем, такой опыт может быть как горьким, так и легким и приятным. И как актер ты постоянно должен быть готов к чему угодно. Впрочем, это прослушивание было одним из самых неприятных", — подытожила Блант.

Кто такой Никита Михалков Никита Михалков - скандальный российский режиссер. Автор фильмов "Утомлённые солнцем", "Сибирский цирюльник". Также он является обладателем "Золотого льва".

Напомним, ранее Шон Пенн ( как обладатель "Оскара" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк"), который крайне переживает из-за войны РФ против Украины, обратился к Академии кинематографических искусств и наук. И предложил разрешить Зеленскому выступить на церемонии вручения "Оскара".

Если же организаторы этого не позволят, то он будет призывать посетителей бойкотировать шоу, а также обещал "расплавить" свою статуэтку "Оскара", которую получил в 2008 году за роль в фильме "Харви Милк".

Позднее Пенн привез в Киев собственную статуэтку "Оскар" и в ходе встречи с президентом Зеленским заявил, что его награда будет находиться в Украине вплоть до окончания украино-российской войны.

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