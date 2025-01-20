Беглец Потап ответил, планирует ли возвращаться в Украину

Потап поделился своими планами относительно возвращения на родину.

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Потап опубликовал новое фото / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Коротко:

Потап летит в США

У рэпера запланированы концерты на весну

Продюсер Потап в Украине оставаться не планирует

Украинский рэпер и продюсер Потап, который еще в начале полномасштабного вторжения выехал за границу, ответил, планирует ли он вернуться в Украину.

В своем Instagram он поделился фото из аэропорта и рассказал о своей поездке в Америку.

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"Я лечу в США. Угадайте почему?", - обратился к подписчикам Потап.

Вероятно, поездка в Штаты связана с предстоящим концертным туром, который он планирует провести весной. Об этом свидетельствует комментарий одного из подписчиков, который напомнил рэперу, что тот обещал сделать фото с сыном и предложил осуществить мечту в Нью-Йорке. Потап согласился.

"Без проблем, 13 марта", - пообещал Потап.

Комментарии Потапа/ Фото: instagram.com/realpotap

Под этим же фото в комментариях украинский шеф-повар Алексей Повторейко спросил у рэпера, почему он находится не на родине.

"Почему не в Украину? Дарница тебя ждет", - написал Повторейко.

"Был. Вернусь. Потом снова поеду", - ответил Потап.

Комментарии под публикацией рэпера / Фото: instagram.com/realpotap

Шоумен не уточнял, когда именно возвращался в Украину после того, как тайно уехал за границу. Он также не стал афишировать, как во время военного положения пересек границу.

Кроме того, из ответа рэпера можно понять, что в Украине он оставаться не планирует.

Потап / Инфографика: Главред

Потап - последние новости по теме

Недавно украинский известный ведущий Тимур Мирошниченко сравнил Потапа с еще одним беглецом - Олегом Винником, он также анонсировал концерт в Польше, который так и не состоялся.

Как писал Главред со ссылкой на украинского продюсера Виталия Бардецкого, Потап находится "вне контекста" украинской аудитории. Рэпер уже не сможет понять, что именно нужно слушателям, ведь вкусы его поклонников очень изменились за время его исчезновения.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссер, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, заслуженный артист Украины (2020). участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др, вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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