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Противостояние НеАнгелов: Каминская назвала Смеюху "тупой" и заявила о трудностях в общении

19 декабря 2021, 22:58
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Экс-коллеги скандалят между собой.

неангелы
НеАнгелы продолжают скандалить / vikanablack/instagram

Украинская певица и экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская продолжила говорить о конфликте с экс-коллегой по группе Викторией Смеюхой.

Как пишет ТСН, в эфире шоу "Світське життя" с Катей Осадчей Слава заявила, что между ними всегда были плохие отношения.

"В каждом женском коллективе есть какие-то траблы, но никто не ходит и не выносит это: "Меня били!". Но она тоже меня била, когда я была беременная, и что? – заявила Каминская. – Я не хожу и не рассказываю об этой фигне. Я не буду заниматься этой грязью, фу. Мы работали 15 лет", - сказала Каминская.

Также она рассказала, что Смеюха часто над ней издевалась.

"Мы на съемках, я даю интервью. Когда меня снимают, она специально просит включить музыку, чтобы меня не было слышно. Она провоцирует, а я как дура на эти провокации ведусь", – добавила Каминская.

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В связи с этим Слава несколько раз пыталась уйти из группы, но оставалась и терпела. Все этого было из-за гонораров, которые помогали ей содержать детей.

"Я не могла с ней общаться. Я не могу терпеть тупость. Может, я и абъюзер, может и занималась буллингом, но работать с тупой столько лет невозможно", - заверила Каминская.

Напомним, Слава Каминская и Виктория Смеюха "разошлись" не так мирно и цивилизованно, как пытались показать. "Черненькая из НеАнгелов" решила нарушить хрупкий нейтралитет, и во всеуслышание заявила - для нее 15 лет работы бок о бок со Славой Каминской были наполнены издевательствами, склоками, избиениями и абьюзом.

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