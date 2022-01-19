Голая Снежана Бабкина поздравила фанатов с Крещением и уселась пятой точкой в сугроб

Традиционным купаниям она предпочла экстремальные развлечения.
Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса и тренер личного роста Снежана Бабкина обратилась к фанатам с поздравлением к празднику Крещения Господня прямиком из снежного сугроба.
Вместо традиционного купания в освященной проруби, артистка после банных процедур окунулась в снег.
На своей странице в Instagram Бабкина показала снимок, для которого позировала, прикрыв голое тело банным веником. Она сидит в снежном сугробе в позе лотоса, а кто-то за кадром посыпает ее снегом.
"С Крещением, дорогие! Чистого неба над головой, светлой радости, нескончаемого счастья, здоровья крепкого вам и вашим семьям!!! Пусть ваш внутренний дух будет бодрым!" - подписала фото Снежана Бабкина.
Она с мужем практикует закаливание. До "купания" в сугробе артистка как следует попарилась в бане, затем ее окатили ледяной водой и растерли тело снежным скрабом.
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Ранее певица СолоХа показала, как топлес ныряет в прорубь на крепком морозе.
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