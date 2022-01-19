Голая Снежана Бабкина поздравила фанатов с Крещением и уселась пятой точкой в сугроб

Снежана Бабкина поздравила подписчиков с Крещением / instagram.com/snezhana_babkina

Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса и тренер личного роста Снежана Бабкина обратилась к фанатам с поздравлением к празднику Крещения Господня прямиком из снежного сугроба.

Вместо традиционного купания в освященной проруби, артистка после банных процедур окунулась в снег.

На своей странице в Instagram Бабкина показала снимок, для которого позировала, прикрыв голое тело банным веником. Она сидит в снежном сугробе в позе лотоса, а кто-то за кадром посыпает ее снегом.

"С Крещением, дорогие! Чистого неба над головой, светлой радости, нескончаемого счастья, здоровья крепкого вам и вашим семьям!!! Пусть ваш внутренний дух будет бодрым!" - подписала фото Снежана Бабкина.

Она с мужем практикует закаливание. До "купания" в сугробе артистка как следует попарилась в бане, затем ее окатили ледяной водой и растерли тело снежным скрабом.

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Снежана Бабкина в снегу после банных процедур / instagram.com/snezhana_babkina

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