Надежда Мейхер, лаская себя, показала роскошный бюст, который едва не выпрыгнул из платья

Надежда Мейхер приласкала себя на камеру перышком / instagram.com/nadyameiher

Певица и актриса Надежда Мейхер удивила поклонников чувственным видео собственной режиссуры.

Артистка на своей странице в Instagram показала ролик, на котором она ласкает себя красным перышком - гладит свое тело, соблазнительно извиваясь под музыку.

Для такого необычного видеоролика Мейхер выбрала не менее необычный наряд - она просто обмотала свое тело темной тканью на манер банного полотенца, а на голову водрузила маленькие оленьи рожки.

Наряд певицы едва держится на ее пышной груди - на протяжении всего видео создается впечатление, что ткань вот-вот съедет или распахнется, обнажив сочные прелести Мейхер.

"Без раздумываний рисуйте, щедро малюя красками свежесть первого впечатления. Не страшитесь, по своей простоте, быть разочарованными конечным результатом", - подписала манящий ролик артистка.

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