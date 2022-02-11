Надежда Мейхер, лаская себя, показала роскошный бюст, который едва не выпрыгнул из платья

Певица показала сладострастные игры с пером.
Певица и актриса Надежда Мейхер удивила поклонников чувственным видео собственной режиссуры.
Артистка на своей странице в Instagram показала ролик, на котором она ласкает себя красным перышком - гладит свое тело, соблазнительно извиваясь под музыку.
Для такого необычного видеоролика Мейхер выбрала не менее необычный наряд - она просто обмотала свое тело темной тканью на манер банного полотенца, а на голову водрузила маленькие оленьи рожки.
Наряд певицы едва держится на ее пышной груди - на протяжении всего видео создается впечатление, что ткань вот-вот съедет или распахнется, обнажив сочные прелести Мейхер.
"Без раздумываний рисуйте, щедро малюя красками свежесть первого впечатления. Не страшитесь, по своей простоте, быть разочарованными конечным результатом", - подписала манящий ролик артистка.
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Ранее культовый образ зайчика из Playboy повторила известный фэшн-фотограф Соня Плакидюк. Она снялась в эротичном костюме, который подчеркнул ее пышный бюст.
Также сочную грудь засветила экс-ВИА Гра Татьяна Котова - певица в образе а-ля Мэрилин Монро игриво прикрыла обнаженный сосок россыпью разноцветных камней и стразов.
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