48-летняя Хайди Клум понежилась на солнце в крошечном черном бикини

Хайди Клум снялась в черном бикини для рекламной кампании / instagram.com/heidiklum

Немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум стала главной героиней рекламной кампании модного бренда одежды Dundas, давней поклонницей которого она является.

На своей странице в Instagram одна из красивейших женщин планеты показала серию снимков в ошеломительных платьях и купальниках. 48-летняя Клум доказала - бывших супермоделей не бывает.

Дизайнеры подготовили для нее роскошные бикини с фантазийными вырезами - настолько откровенные, что захватывает дух. Но, в то же время, без сквозящей пошлости - идеальное, подтянутое тело модели выглядело в купальниках очень стильно.

На одном из снимков Хайди позирует, лежа на спине у бассейна, в крошечном черном бикини, будто ее разморило от жары. На втором фото она в цельном купальнике на фоне небоскребов выглядит повелительницей целого мира - уверенная, стильная, и невероятно харизматичная.

Хайди Клум снялась в черном бикини для рекламной кампании / instagram.com/heidiklum

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