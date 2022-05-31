48-летняя Хайди Клум показала зажигательный танец в экстремальном мини

Хайди Клум станцевала в серебристом мини-платье / instagram.com/heidiklum

Одна из самых красивых женщин планеты, одна из самых финансово успешных моделей, актриса, телеведущая, певица - все это про Хайди Клум. 48-летняя красотка успевает абсолютно все, при этом остается сногсшибательно прекрасной.

Также она ведет блог в Instagram, в котором делится яркими моментами своей не менее яркой жизни. На одном из недавних роликов Клум показала маленький зажигательный танец.

Его модель исполнила на сцене, одетая в сверкающее мини-платье, отороченное лебяжьим пухом лимонного цвета. Стоит отметить, наряд великолепно подчеркивает тонкую талию Хайди.

В таком виде Клум вела церемонию награждения победительниц модного реалити Топ-модель по-немецки, бессменным членом жюри которого она является уже 16 лет.

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