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Хайди Клум топлес игриво прикрыла грудь во время купания на катере

30 июля 2021, 12:12

Супермодель делится яркими момента и со своего отдыха с возлюбленным.

Хайди Клум
Хайди Клум / Getty Images

Знаменитая супермодель Хайди Клум наслаждается семейной жизнью со своим мужем участником группы Tokio Hotel Томом Каулитцом. Они уже не один год вместе, а о свадьбе Хайди сказала еще в декабре 2018 года.

Время от времени они отправляются в путешествия, и тогда девушка буквально "заваливает" поклонников фото с любимым, а также своими счастливыми кадрами, на части из которых Клум позирует обнаженной.

В Instagram Хайди Клум снова поделилась откровенным кадром - судя по всему Том запечатлел ее, когда Хайди выходила с воды после купания.

Хайди Клум поразила стройной фигурой, и соблазнительно засветила грудь, не прикрытую никакими лифчиками. Купалась она в трусиках от бикини и бейсболке, а на шее до талии у нее была цепочка с украшениями.

"Ты оставил самую большую улыбку на моем лице, Том", - подписала она фото.

Необычное фото Хайди стало очень быстро набирать лайки, и за пару часов дошло до 50 тысяч, но при этом модель выключила к нему комментарии.

Ранее самая красивая украинская модель топлес соблазнительно прикрыла грудь ремешком.

Хайди Клум новости шоу бизнеса
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