Одетая только в пену Дженнифер Лопес поделилась своим секретом счастья

Он оказался довольно простым, особенно если ты лежишь без одежды в горячей ванной.
Американская актриса, певица и бизнесвумен Дженнифер Лопес показала фанатам довольно интимный момент своей повседневной жизни. Несмотря на статус культовой личности в американской поп-культуре, она по-прежнему живое существо с нормальными человеческими потребностями.
Джей Ло не достигла бы таких невероятных высот, если бы у нее не было ее бешенного трудолюбия. При этом артистка точно знает, как правильно расслабляться.
На своей странице в Instagram Лопес выложила снимок, который идеально иллюстрирует понятие личного времени для себя и маленьких ежедневных радостей.
В кадре она появилась без косметики, с беспорядочным пучком на голове и совершенно обнаженной. "Счастье - это долгая горячая ванна с пеной (даже если тебе срочно нужно позвонить)", - подписала снимки артистка.
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Ранее экс-"перчинка", 48-летняя британская певица и дизайнерка Виктория Бекхэм похвасталась точеной фигуркой в мини-юбке.
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