Одетая только в пену Дженнифер Лопес поделилась своим секретом счастья

Дженнифер Лопес показала, как принимает ванну / instagram.com/jlo

Американская актриса, певица и бизнесвумен Дженнифер Лопес показала фанатам довольно интимный момент своей повседневной жизни. Несмотря на статус культовой личности в американской поп-культуре, она по-прежнему живое существо с нормальными человеческими потребностями.

Джей Ло не достигла бы таких невероятных высот, если бы у нее не было ее бешенного трудолюбия. При этом артистка точно знает, как правильно расслабляться.

На своей странице в Instagram Лопес выложила снимок, который идеально иллюстрирует понятие личного времени для себя и маленьких ежедневных радостей.

В кадре она появилась без косметики, с беспорядочным пучком на голове и совершенно обнаженной. "Счастье - это долгая горячая ванна с пеной (даже если тебе срочно нужно позвонить)", - подписала снимки артистка.

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