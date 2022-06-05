Экс-"перчинка" еще горяча: 48-летняя Виктория Бекхэм похвасталась точеной фигуркой в мини

Виктория Бекхэм снялась в мини-юбке у океана / instagram.com/victoriabeckham

48-летняя британская певица, модель и дизайнерка Виктория Бекхэм продолжает поддерживать статус "шикарной перчинки", который получила еще в девяностых.

Мама четверых детей при росте в 163 см весит всего 49 кг, и всегда отличалась особым изяществом. Скандально короткие платья экс-участница Spice Girls сменила на боле изысканные наряды, но и в мини она выглядит по-прежнему сногсшибательно.

На своей странице в Instagram Бекхэм выложила снимок, на котором позирует на мостике у берега океана. На Викки надета коротенькая спортивная юбка и светлый топ.

"Юху! Наконец выходные! (или вроде того)", - подписала кадр артистка. На нем не видно ее лица, однако по позе, в которой стоит Бекхэм, и в атмосфере фото угадывается ее хорошее настроение.

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Ранее американская актриса, певица и бизнесвумен Дженнифер Лопес открыла пляжный сезон, и показала первый летний образ этого года - 52-летняя звезда по-прежнему невероятно горяча в бикини.

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