"Летнее настроение: активировано": 52-летняя Дженнифер Лопес показала невероятный пляжный лук

Дженнифер Лопес показала первый пляжный лук 2022 года / .instagram.com/jlo

Американская актриса, певица и бизнесвумен Дженнифер Лопес решила с помпой отметить первый день лета. И выбрала для этого лучший способ.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала серию фотографий и видео в бикини, которые явно демонстрируют, что всю зиму она усердно трудилась над красотой своего тела.

Стоит отметить, что выглядит 52-летняя Джей Ло весьма привлекательно - на фотографиях она позирует в простом черном купальнике с золотистыми украшениями и тонком черном халате с орнаментом из бабочек и пионов.

"Летнее настроение: активировано", - подписала фотографии артистка. За 4 часа пост с Джей Ло в купальнике собрал практически два миллионов лайков.

Первый летний лук артистки сочетает в себе тонкий стиль и невероятную привлекательность.

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