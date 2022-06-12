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Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник похвасталась спортивным телом в купальнике

12 июня 2022, 03:10

Артистка доказала: украинки, пусть даже из Канады, одни из самых красивых женщин в мире.

Кэтрин Винник в черном купальнике позирует на пляже в Италии / instagram.com/katherynwinnick

Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник (Екатерина Анна Винницкая) покорила сердца миллионов зрителей великолепным исполнением роли Лагерты - девы-воительницы в популярном сериале Викинги.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, который, похоже, сделала в отпуске. Недавно она прибыла в солнечную Италию, и решила без промедления придаться солнечным ваннам.

На фото она позирует на пляже вполоборота, прикрыв лицо огромной соломенной шляпкой. Также Винник надела соблазнительный цельный купальник с очень глубоким вырезом, на шее красуются тонкие золотые украшения.

В подписи к снимку актриса признается в любви Италии. Ранее она посетила Исландию, страну льда и пламени. С солнечной Италией такое место отдыха составляет заметный контраст.

Кэтрин Винник в черном купальнике позирует на пляже в Италии / instagram.com/katherynwinnick

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