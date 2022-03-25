Кэтрин Винник объявила о создании благотворительного фонда для помощи украинцам

Кэтрин Винник создала благотворительный фонд для помощи украинцам / instagram.com/katherynwinnick

Канадская актриса украинского происхождения, известная ролью Лагерты в сериале Викинги, Кэтрин Винник объявила в интервью для The Hollywood Reporter о создании благотворительного фонда для помощи пострадавшей от войны Украины.

"Я приезжала в Украину несколько месяцев назад в качестве личного гостя президента Зеленского и первой леди, чтобы отпраздновать 30-летие Украины. Видеть на улицах столько энергии, гордости и патриотизма украинского народа было прекрасно. Я происхожу из сильной украинской семьи в Канаде, мы очень гордимся тем, что мы украинцы, поэтому видеть, как нас бомбят, было сюрреалистично", - говорит звезда Викингов.

Винник отметила, что новости об исторической родине узнает практически из первых уст - на поддерживает связь с командой президента Зеленского практически каждый день. Актриса отмечает - ей больно видеть, что происходит. "Не могу поверить, что мы живем в век, когда невинных мужчин, женщин и детей убивают прямо на наших глазах", - поделилась переживаниями "Лагерта".

Поэтому артистка вместе с матерью организовала Фонд Винник для сбора средств на оказание помощи Украине и украинцам. Также она занимается волонтерской деятельностью в Канаде - помогает украинским беженцам с оформлением необходимых документов, получением медицинской помощи и предметов снабжения.

Президента Зеленского, Винник назвала "нашим голосом народа", добавив: "Он наш лидер, и я не знаю, где бы мы были без него. Он объединил весь мир".

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Ранее Кэтрин Винник уже выражала свою поддержку украинскому народу. В социальных сетях звезда заявила, что в конфликте с Россией она "на стороне ее родины, Украины".

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