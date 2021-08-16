Синди Кроуфорд удивила совершенными формами в купальнике

Синди Кроуфорд / Getty Images

Модель и актриса Синди Кроуфорд последнее время не так часто балует поклонников откровенными кадрами - она занята социальными проектами, а также часто демонстрирует достижение своих детей - Престли и Кайи, которые пошли по стопам матери.

Теперь Синди Кроуфорд напомнила поклонникам, какое у нее потрясающее тело, и снялась в коллаборации с известным брендом. На фото в Instagram Синди Кроуфорд растянулась у бортика бассейна и позирует в "закрытом" купальнике, который скорее обнажает, чем скрывает ее длинные ножки, стройную фигуру и удачно обтягивает сексуальные формы.

"У бассейна. Набухание", - подписала фото Синди Кроуфорд.

Синди Кроуфорд / instagram.com/cindycrawford/

За 12 часов ее фото собрало 74 тысячи лайков, а поклонники завалили ее комплиментами на самых разных языках. Друзья и подруги также пришли в восхищение - артисты написали много комплиментов фигуре 55-летней модели.

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