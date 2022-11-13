Фанатки в трауре: "Джейкоб из Сумерек" актер Тейлор Лотнер женился

Тейлор Лотнер женился на Тейлор Дом / instagram.com/taylorlautner

Американский актер Тейлор Лотнер, признанный именитыми изданиями, вроде GQ, Rolling Stone и People, одним из самых сексуальных мужчин Голливуда, женился.

Звезда киносаги Сумерки разочаровал всех поклонниц очаровательного оборотня Джейкоба Блэка, и соединил себя узами брака с Тейлор Дом, 24-летней медсестрой, специализирующейся на защите ментального здоровья.

11 ноября, спустя год после помолвки (состоялась 13 ноября 2021 года) Тейлор и Тейлор стали мужем и женой в присутствии родных и близких. Церемония произошла на винодельне Epoch Estate Wines в Пасо-Роблс, Калифорния. Об этом сообщает Daily Mail.

Лотнер и Дом начали отношения в 2018 году. До этого актер встречался с коллегами - певицей Тейлор Свифт, актрисами Мари Авгеропулос, Лили Коллинс и Билли Лурд.

Ранее стало известно, что колумбийская поп-звезда Шакира отсудила у мужа, футболиста Жерара Пике, опеку над их совместными детьми Миланом и Сашей. Артистка и спортсмен разводятся из-за неверности последнего.

Также голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон, после совершенного ею каминг-аута, как бисексуальной женщины, стала матерью в первый раз. У Уилсон родилась дочь.

Другие новости: