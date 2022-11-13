Впервые после развода: Андре Тан показал новую возлюбленную

Андре Тан намекнул на новый роман / instagram.com/andre_tan_official

Известный украинский модельер Андре Тан заинтриговал поклонников новым романом. Впервые после развода в 2021 году он заговорил о личной жизни.

На своей странице в Instagram модельер поделился размышлениями о том, какие уроки любви ему преподал неудачный опыт его предыдущих отношений.

"К сожалению, не у каждой истории есть happy end. И я это отлично усвоил. На своем опыте я понял несколько вещей, которые рано или поздно приведут к угасанию того яркого букета чувств, ощущений и трепетов, которые можно назвать словом "любовь".1. Молчать, когда плохо. Молчать, когда хорошо. 2. Без любви нет ничего, но и любовь не родится из ничего. 3. Влюбиться не в человека, а в его вымышленный образ", - разоткровенничался Тан.

Философские раздумья модельер сопроводил фотографией, на которой он нежно сжимает женскую руку, которая принадлежит незнакомке. Фанаты тут же идентифицировали ее, как его новую возлюбленную.

Андре Тан развелся со своей женой Алиной Харечко в 2021 году после 9 лет брака. Они расстались друзьями. Одной из причин развода модельер называет дизайнерские амбиции бывшей супруги. В браке Харечко с Таном родилась дочь София.

Андре Тан намекнул на новый роман / instagram.com/andre_tan_official

Ранее стало известно, что колумбийская поп-звезда Шакира отсудила у мужа, футболиста Жерара Пике, опеку над их совместными детьми Миланом и Сашей. Артистка и спортсмен разводятся из-за неверности последнего.

Также голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон, после совершенного ею каминг-аута, как бисексуальной женщины, стала матерью в первый раз. У Уилсон родилась дочь.

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