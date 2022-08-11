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Модельер Андре Тан назвал три фильма, которые побуждают гордиться Украиной

11 августа 2022, 19:10

Модельер Андре Тан посоветовал своим фолловерам-украинцам три отечественные ленты, которые, по его мнению, гарантируют им чувство гордости за Украину.

Андре Тан, кино
Модельер Андре Тан назвал три фильма, которые побуждают гордиться Украиной/ коллаж УНИАН

Известный украинский модельер Андре Тан посоветовал своим фолловерам-украинцам три отечественные ленты, которые, по его мнению, гарантируют им отличное времяпрепровождение и чувство гордости за родную страну. Соответствующий пост появился на странице звезды в Instagram.

Тени забытых предков / Тіні забутих предків (1964)

Культовый художественный фильм режиссера Сергея Параджанова ‒ экранизация одноименной повести украинского классика Михаила Коцюбинского.

Сюжет посвящен несчастной любви гуцула Ивана Палийчука, избранница которого Маричка трагически погибла. Фильм донельзя насыщен гуцульским колоритом, народной музыкой и своеобразным украинском "психоделом".

Стоп-Земля (2021)

Фильм режиссерки Катерины Горностай. "Стоп-Земля" рассказывает о 16-летней Марии, которая переживает не самый простой период взросления и становления себя как личности. Вместе с девушкой эти трудности преодолевают ее близкие друзья – Яна и Семен.

Мои мысли тихие / Мої думки тихі (2019)

Трагикомедия и роуд-муви. Сценарию звукорежиссер-неудачник Вадим получает заказ с просьбой записать голоса редких животных и птиц Закарпатья, однако задача усложняется тем, что в путешествие вместе с героем отправляется его мать ‒ в исполнении Ирмы Витовской.

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Автор: Егор Бунин
Андре Тан новости шоу бизнеса Мої думки тихі
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