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Лопес впервые рассказала фанатам, почему сошлась с Аффлеком после долгих лет разлуки

9 ноября 2022, 20:35

Певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала, почему прошлым летом решилась на воссоединение с актером Беном Аффлеком спустя 17 лет.

Аффлек, Лопез
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес / https://ua.depositphotos.com

Легендарная латиноамериканская поп-певица и актриса Дженнифер Лопес решила рассказать фанатам и широкой общественности, почему снова начала отношения с голливудским актером/режиссером Беном Аффлеком ‒ 17 лет спустя после разрыва предыдущий отношений. Дива откровенно высказалась по этому поводу в интервью глянцевому журналу Vogue.

Как говорит Лопес, первым с инициативой снова общаться к ней обратился Аффлек. Случилось это после того, как певица объявила о помолвке с известным бейсболистом Алексом Родригесом.

Дженнифер рассказала, что тогда Аффлек написал ей на электронную почту и поздравил с помолвкой. Они продолжили общение и даже иногда встречались. Постепенно оба поняли, что их чувства никуда и не думали исчезать. поняли, что их чувства никуда не делись. Потому-то Лопес разорвала помолвку с Родригесом. И снова начали отношения.

Лопес добавила, что Аффлек всегда был особенным человеком в ее жизни.

"Я никогда не избегала того факта, что всегда чувствовала, что между нами была настоящая любовь. Люди в моей жизни знают, что он был очень особенным человеком в моей жизни. Когда мы восстановили связь, эти чувства для меня все еще были реальными", ‒ подытожила она.

Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

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