"Внешне было понятно, что человек болеет": священник рассказал правду о здоровье Олега Винника

Священник подтвердил, что Олег Винник покинул Украину по состоянию здоровья / instagram.com/olegg.vynnyk

По мотивам истории о том, как и куда Олег Винник уехал во время войны, после победы Украины стоит снять остросюжетный детективный сериал - свое расследование на тему "Боягуз, предатель или патриот" не провел только ленивый.

Однако разрешение этого вопросы оказалось куда более прозаичным к глубокому сожалению искателей "зради". Так, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери протоиерей Виталий Трач, который является давним и очень близким другом певца, подтвердил, что Винник покинул страну, сейчас находится в Германии, где проходит лечение.

"У Олега сейчас серьезные проблемы со здоровьем и он находится в Берлине. Он очень хотел попасть ко мне на причастие, но пока это невозможно, потому что и расстояние немалое, и война, и тем более Олег постоянно помогает фронту, покупая автомобили для ВСУ. Он создал фонд "Вовчиця", с его руководством я тоже общаюсь", - сообщил Фактам священнослужитель.

Протоиерей отметил, что общается с Винником по видеосвязи, и признаки болезни артиста видны невооруженным глазом.

"Конечно, внешне было понятно, что человек болеет. Но, несмотря на это, артист очень сильный духом, стремится творить и быть полезным Украине. Каждый день наши молитвы раздаются за его исцеление... Верю, что Матерь Божья Олега не оставит и уже совсем скоро после нашей победы он снова будет радовать нас своими хитами", - рассказывает Виталий Трач.

Напомним, ранее Валерий Харчишин дал интервью, где рассказал о причинах исчезновения Винника из информационного пространства. Он рассказал про волонтерскую деятельность певца - с автомобилями для ВСУ.

Также актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару дала свой комментарий относительно отъезда Олега Винника из Украины во время войны - артистка порассуждала о человеческой порядочности.

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