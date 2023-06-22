"Что я буду доказывать?": Винник пояснил, почему исчез из поля зрения фанаток

Украинский певец Олег Винник, больше года назад исчезнувший из информационного пространства, ответил, почему не выходил на связь.

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Олег Винник эмоционально объяснил свое молчание / коллаж Главред, фото УНИАНи

Известный украинский поп-певец Олег Винник, практически сразу после начала полноценного военного вторжения РФ в Украину, пропавший с радаров фанаток и покинувший страну, объяснил, почему столько времени не выходил на связь. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала "Крупным Планом".

Певец весьма эмоционально ответил, что находился тогда в Берлине и не видел смысла в видео с поддержкой украинцев. По словам звезды, он искренне не понимал, что именно должен был говорить украинцам, когда находится на лечении в Германии. Артист убежден, что его не поняли бы и не прислушались к его доводам.

"Выходи к людям – не выходи. Что я буду доказывать? Держитесь! Держитесь, мы победим? Или как? Где ты есть? Ну я в Берлине. И тебя кто-то будет понимать и слушать?", – практически прокричал Винник.

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Куда пропал Олег Винник

Напомним, что Олег Винник рекордно долгое время не появляется на публике и исключительно умело скрывается от посторонних глаз. Стало известно, когда появится Олег Винник и куда он делся.

В Сеть попали данные по поводу диагноза Олега Винника. На этот раз, на своем канале на YouTube блогер Беспалов сфокусировался на здоровье пропавшего с горизонтов Олега Винника.

Друг Винника Роман Недзельский раскрыл подробности о его возвращении в Украину. Олег Винник живет в Германии на роялти от своих хитов, но, по мнению Недзельского, точно вернется в Украину.

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