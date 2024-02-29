"Симпатичная девушка - не мешало бы побрить": в Сети появилось свежее фото Винника

Украинский певец Олег Винник с начала полномасштабной войны исчез из медийного пространства. Ранее он заявлял, что находится в Германии, где проходит лечение.

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В Сети появилось свежее фото Олега Винника / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Известный украинский поп-певец Олег Винник с начала полномасштабной войны исчез из медийного пространства и лишь по прошествии времени заявил о том, что пребывает в Германии и лечится от таинственной болезни. Но вот представительница фан-клуба певца Валерия Барон на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала свежую фотографию с певцом.

На снимке они позируют с Винником на фоне берлинского Theater des Westens. И, судя по широким улыбкам, и певец, и женщина находятся в хорошем настроении.

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В комментариях мнения разделились. Большинство, конечно, же завалило певца и Барон комплиментами.

Но были и те, которые начали писать глумливые сообщения в адрес Винника.

"Справа симпатичная девушка, вот только не мешало бы ее побрить", "Винник - как Пресняков в молодости", "Как можно быть заграницей и не дать комментария что он думает и кого поддерживает и как военным помогает", - написали они.

Напомним, ранее Олег Винник рассказал, какая судьба ожидает его суперхиты, которые были написаны на русском языке - певец ответил, будет ли он следовать тренду с переводом песен на украинский.

Также певец впервые раскрыл подробности личной жизни - кто его жена, есть ли у них ребенок, и почему не говорил про свою семью раньше, когда был на пике славы.

До того друг Винника Роман Недзельский раскрыл подробности о его возвращении в Украину. Сейчас певец живет в Германии на роялти от своих хитов, но, по мнению Недзельского, точно вернется в Украину.

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