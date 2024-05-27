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"Нет Олега Винника": вскрылась правда о сбежавшем артисте

Элина Чигис
27 мая 2024, 09:24
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Юрий Рыбчинский поделился, что Олег Винник стал в один момент настоящим феноменом украинского шоу-бизнеса.
Олег Винник
Юрий Рыбчинский высказал свое мнение об Олеге Виннике / instagram.com/olegg.vynnyk

Народный артист Украины Юрий Рыбчинский отметил, что певец Олег Винник, который уехал в Германию в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, очень быстро стал популярным артистом.

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" Рыбчинский даже сравнил Винника с Назарием Яремчуком, а также заявил, что певец Артем Пивоваров может стать артистом номер один в Украине.

"Хороших много, так сказать. Но вот так ворваться, как Винник, когда никто не знает, и вдруг стать номер один по популярности... Он за короткое время стал популярным, как в свое время Назарий Яремчук, Василий Зинкевич. Сейчас нет Винника, а второго нет, место вакантно. Можно сказать, что Пивоваров займет это место, и будут женщины кричать так: "Волчица"? У каждого есть своя аудитория. И у Поляковой, и у Монатика. Но это не основное направление украинской эстрады. Есть украинская песня, стратегическое направление", – сказал Рыбчинский.

Смотрите видео, где Рыбчинский рассказал о Виннике:

Кто такой Юрий Рыбчинский?

Юрий Рыбчинский – советский и украинский поэт, драматург, сценарист, один из основателей современной украинской эстрадной песни. Герой Украины, народный артист.
Поэта по праву называют одним из основателей украинской эстрадной песни. Юрий Рыбчинский пишет для "звезд", но также наделен талантом открывать новые имена.

Олег Винник - последние новости по теме

Напомним, недавно Богдан Беспалов высказал свое мнение о внешности Таюне - жены певца Олега Винника. По мнению блогера, она увлекается запрещенными препаратами, в последствии чего лицо артистки "поплыло".

А также Андрей "El" Кравчук обрушился с критикой на коллегу по сцене ‒ звезду 2010-х Олега Винника, который покинул Украину в начале полномасштабного вторжения и не возвращается с тех пор.

Читайте больше о Виннике:

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