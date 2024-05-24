"Большое разочарование": всплыла тяжелая правда об Олеге Виннике

Геннадий Витер признался, что совсем не понимает поступок Олега Винника.

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Геннадий Витер раскритиковал Олега Винника / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец Геннадий Витер высказал свое мнение о сбежавшем из Украины певце Олеге Виннике.

Как рассказал Геннадий для "ЖВЛ", долгое время они с Винником были очень близкими друзьями. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения его удивило поведение уехавшего за границу певца. Оказывается, беглец ни разу так и не связался с другом.

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"Большое разочарование. И ты считал этого человека действительно близким, но после вторжения он просто исчез. И когда из-за моих друзей он передал, что "Гена мне даже не звонит"… Во-первых, у меня нет его нового телефона, который он изменил за два-три дня. Во-вторых, я пытался списаться с человеком, с которым он живет. К сожалению, Олег оказался просто слабым человеком, который не смог поддержать друзей", - рассказал Витер.

Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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Отметим, недавно певец El Кравчук раскритиковал своего коллегу Олега Винника, который в начале полномасштабного российского вторжения уехал в Германию.

А также продюсер Олег Боднарчук предположил, что у поп-певца Олега Винника был хорошо продуманный сценический образ, который создала его продюсерская команда.

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