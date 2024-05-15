"Я вернулся": беглец Влад Яма ошарашил поклонников

Влад Яма заинтриговал своей новой публикацией и сообщением о возвращении.

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Влад Яма сделал таинственное заявление / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official

Украинский танцор Влад Яма, который тайно покинул родную страну в начале полномасштабного вторжения страны-террориста России в Украину и уехал жить в США, показал загадочный пост.

На своей странице в Instagram Яма опубликовал фото, на котором он позирует на фоне автомобиля.

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Танцор поднялся, присев на капот и часть номера автомобиля закрыл ногой.

"Я вернулся", – написал Влад на снимке.

Только вот танцор так и не уточнил, куда же он вернулся.

Влад Яма показал новое фото / фото: скрин instagram.com/vladyama_official/?hl=uk

Кто такой Влад Яма? Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

Влад Яма - последние новости

Отметим, недавно телеведущий Андрей Бедняков жестко потроллил хореографа Влада Яму. Бедняков показал свой архивный cнимок, который тоже был сделан много лет назад на популярном курорте в США.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

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