"Я вернулся": беглец Влад Яма ошарашил поклонников

Украинский танцор Влад Яма, который тайно покинул родную страну в начале полномасштабного вторжения страны-террориста России в Украину и уехал жить в США, показал загадочный пост.
На своей странице в Instagram Яма опубликовал фото, на котором он позирует на фоне автомобиля.
Танцор поднялся, присев на капот и часть номера автомобиля закрыл ногой.
"Я вернулся", – написал Влад на снимке.
Только вот танцор так и не уточнил, куда же он вернулся.
Кто такой Влад Яма?
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
Влад Яма - последние новости
Отметим, недавно телеведущий Андрей Бедняков жестко потроллил хореографа Влада Яму. Бедняков показал свой архивный cнимок, который тоже был сделан много лет назад на популярном курорте в США.
А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.
Читайте больше об Яме:
- Жена Влада Ямы похвасталась дебютом сына в американском кино
- Принц Уильям получил странный титул "самого сексуального" - Влад Яма позавидовал
- "На Иисуса похож": Влад Яма кардинально сменил имидж и отрастил длинные волосы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред