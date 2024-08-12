"Сидит, собака, учит украинский язык": известный украинский ведущий разоблачил Дана Балана

Евгений Фешак сказал, что Дан Балан вернулся в Украину только для того, чтобы подзаработать денег.

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Дан Балан вернулся в Украину не просто так / коллаж: Главред, фото: instagram.com/danbalan/

Украинский ведущий и генеральный продюсер радио "Люкс ФМ" Евгений Фешак высказался о молдавском певце Дане Балане, который сбежал из Украины в начале полномасштабной войны и молчал о зверствах российских оккупантов, но все же на днях дал концерт в Одессе.

В шоу "#нистиданисовисти" Фешак отметил, что артист приехал, чтобы собрать деньги, а потом снова покинет Украину.

"Помните, как мы говорили о сбежавшем Дане Балане вообще очень долго не говорил, что происходит в Украине. И мы говорили, что он вернется. Есть захочет – и вернется. Смотрите: есть захотел – и вернулся. Сидит, собака, учит украинский язык. Мне кажется, он собирается вернуться в какое-то шоу 100% его сейчас привлекут. Разных проектов. Он приезжает сюда собирать наши деньги и едет обратно их там тратить", - заявил ведущий.

Смотрите видео, в котором Евгений Фешак высказался о Дане Балане:

Кто такой Дан Балан? Дан Балан – молдавский музыкант, автор песен и продюсер, бывший солист группы O-Zone. Первый и единственный молдавский музыкант, номинированный на премию Грэмми, как соавтор хита Live Your Life в исполнении певицы Рианны и рэпера T.I.

27 февраля выразил свою поддержку в Инстаграмме, опубликовав флаг Украины и слова Тараса Шевченко.

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