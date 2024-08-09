"Уже сыграли свадьбу": известный украинский ведущий разоблачил Тину Кароль

Евгений Фешак заявил, что Тина Кароль, возможно, уже состоит в браке.

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Тина Кароль продолжает скрывать свою личную жизнь/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol/?hl=uk

Украинский ведущий и генеральный продюсер радио "Люкс ФМ" Евгений Фешак высказал свое мнение на счет личной жизни украинской певицы Тины Кароль.

На YouTube-канале "Люкс ФМ" Фешак отметил, что Тина Кароль уже могла тайно выйти замуж.

"Мне кажется, что она, в принципе, уже вышла замуж. Что она сказала? Если будет выходить замуж, то сделает это подальше от глаз публики и не сообщит поклонникам о своем новом статусе. Поэтому можем сделать вывод, что, в принципе, может, все уже и было. Может, уже сыграли свадьбу", - сказал Евгений.

Кароль, инфографика, рос / Главред

Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Тина Кароль - последние новости по теме

Ранее украинская певица Тина Кароль заговорила о свадьбе, и показала особое место, которое навевает на нее романтическое настроение и мысли про жаркие признания в любви.

Также Кароль заявила, что хочет вернуться на Евровидение в качестве конкурсанта, и раскрыла подробности ее участия в музыкальном соревновании в 2006 году.

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