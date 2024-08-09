"Уже сыграли свадьбу": известный украинский ведущий разоблачил Тину Кароль

Украинский ведущий и генеральный продюсер радио "Люкс ФМ" Евгений Фешак высказал свое мнение на счет личной жизни украинской певицы Тины Кароль.
На YouTube-канале "Люкс ФМ" Фешак отметил, что Тина Кароль уже могла тайно выйти замуж.
"Мне кажется, что она, в принципе, уже вышла замуж. Что она сказала? Если будет выходить замуж, то сделает это подальше от глаз публики и не сообщит поклонникам о своем новом статусе. Поэтому можем сделать вывод, что, в принципе, может, все уже и было. Может, уже сыграли свадьбу", - сказал Евгений.
Кто такая Тина Кароль?
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
Тина Кароль - последние новости по теме
Ранее украинская певица Тина Кароль заговорила о свадьбе, и показала особое место, которое навевает на нее романтическое настроение и мысли про жаркие признания в любви.
Также Кароль заявила, что хочет вернуться на Евровидение в качестве конкурсанта, и раскрыла подробности ее участия в музыкальном соревновании в 2006 году.
Вас может заинтересовать:
- Тина Кароль публично обратилась к Алле Пугачевой
- "Ходила с дыркой на подошве": Тина Кароль рассказала, как начинала карьеру
- Тина Кароль хочет вернуться на Евровидение: "Я знаю, что я могу"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред