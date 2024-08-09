УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Уже сыграли свадьбу": известный украинский ведущий разоблачил Тину Кароль

Элина Чигис
9 августа 2024, 21:51
137
Евгений Фешак заявил, что Тина Кароль, возможно, уже состоит в браке.
Тина Кароль
Тина Кароль продолжает скрывать свою личную жизнь/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol/?hl=uk

Украинский ведущий и генеральный продюсер радио "Люкс ФМ" Евгений Фешак высказал свое мнение на счет личной жизни украинской певицы Тины Кароль.

На YouTube-канале "Люкс ФМ" Фешак отметил, что Тина Кароль уже могла тайно выйти замуж.

"Мне кажется, что она, в принципе, уже вышла замуж. Что она сказала? Если будет выходить замуж, то сделает это подальше от глаз публики и не сообщит поклонникам о своем новом статусе. Поэтому можем сделать вывод, что, в принципе, может, все уже и было. Может, уже сыграли свадьбу", - сказал Евгений.

Кароль, инфографика, рос
Кароль, инфографика, рос / Главред

Кто такая Тина Кароль?

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Тина Кароль - последние новости по теме

Ранее украинская певица Тина Кароль заговорила о свадьбе, и показала особое место, которое навевает на нее романтическое настроение и мысли про жаркие признания в любви.

Также Кароль заявила, что хочет вернуться на Евровидение в качестве конкурсанта, и раскрыла подробности ее участия в музыкальном соревновании в 2006 году.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Тина Кароль новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

США заявили о мощном пакете военной помощи Украине: что туда войдет

США заявили о мощном пакете военной помощи Украине: что туда войдет

22:06 Украина
На борту было более 60 человек: в Бразилии разбился пассажирский самолет

На борту было более 60 человек: в Бразилии разбился пассажирский самолет

21:35 Мир
Свитан раскрыл серьезные проблемы россиян из-за боев в Курской области

Свитан раскрыл серьезные проблемы россиян из-за боев в Курской области

20:55 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способ 13989

Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способ

В Курской области сильный пожар: сообщается об уничтожении колонны техники РФ 4930

В Курской области сильный пожар: сообщается об уничтожении колонны техники РФ

Многих военных это задело : политолог объяснил инфантильность Залужного 4054

"Многих военных это задело": политолог объяснил инфантильность Залужного

Видели все, но понимают единицы: почему ногти становятся ребристыми - важный знак 3064

Видели все, но понимают единицы: почему ногти становятся ребристыми - важный знак

Последние новости

22:33

Будет как новый: как вернуть ковру прежний вид - простые и эффективные методы

22:11

Сотни ракет и шахедов: Иран готовит масштабную военную помощь для РФ

22:06

США заявили о мощном пакете военной помощи Украине: что туда войдет

21:51

"Уже сыграли свадьбу": известный украинский ведущий разоблачил Тину Кароль

21:50

Трамп назвал сроки заключения "мирного соглашения" между Украиной и РФ: главное условие

После выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – ЗолотарёвПосле выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – Золотарёв
21:35

На борту было более 60 человек: в Бразилии разбился пассажирский самолетВидео

21:32

Курскую АЭС готовят к обороне - росСМИ

21:11

Прямо в магазине и не открывая банку: как проверить свежесть консервов

20:55

Свитан раскрыл серьезные проблемы россиян из-за боев в Курской области

Реклама
20:52

Удар дронов по Липецку: появились спутниковые фото последствий атаки

20:49

Системы ПВО и много техники: страна НАТО анонсировала новый пакет помощи Украине

20:45

Результативные три дня: Зеленский заявил о мощном пополнении обменного фонда

20:22

Как за секунды проверить качество серебра дома: биохимик назвал лучший способВидео

20:22

Хамство и страх: героиня Супермамы рассказала, как позвала на гендер-пати СердючкуВидео

19:49

"Россияне шокированы": Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами на Курщине

19:25

Подразделения ГУР десантировались на Кинбурнскую косу и установили там флаг

19:23

Повестку получил, но в ВСУ не пошел: звезда популярного сериала сделал заявление

19:10

"Шок и паника": как Путин перепугался за Курскую областьмнение

19:04

Зеленский созвал Ставку: обсудили действия ВСУ на участках, из которых РФ била по Украине

18:51

В Германии раскритиковали премьера, который хочет сократить военную помощь Украине

Реклама
18:41

Популярный певец уволился из ВСУ и объяснил, почему так решил

18:33

Иран заявил о разработке нового мощного оружия, которое "невозможно обнаружить"

18:24

Россиян "покрошили" на левобережье Днепра: в ОСГВ "Таврия" порадовали потерями врага

18:07

Следующий после Фарион: Притула рассказал про покушения на его жизнь

17:53

Почему на Android постоянно выскакивает реклама: как избавиться от навязчивых объявлений

17:49

"Прорыв" границы РФ: в CNN раскрыли, для чего ВСУ прорвались под Курском

17:46

Как не угробить автомобиль: основные причины запаха бензина в машине - угроза серьезнаяВидео

17:46

Как почистить батарею внутри: способ, который поможет всем домохозяйкамВидео

17:31

Гарри тоже получил: Меган Маркл сорвалась во время эфира и набросилась на ведущую

17:30

Удар РФ по Константиновке и бои на Курщине: есть ли связь между этими событиями

17:29

Бои в Курской области ослабили РФ: офицер рассказал, как россиян "отправляют к Кобзону"

17:10

Операция в Курской области может открыть путь к освобождению территорий Украины

16:46

Настоящее чудо в жару: куда поставить вентилятор, чтобы охладить всю комнатуВидео

16:37

220 тыс. грн в карман воров: Тринчер осталась без драгоценностей - подробности

16:35

Демобилизация 500-700 тысяч человек: для чего Украина хочет создать ЧВКВидео

16:33

Как избавиться от засаленных пятен на куртке: быстрый и рабочий способВидео

16:25

РФ не готова к боям в Курской области: будет перебрасывать войска - разведка Эстонии

16:23

Оккупанты ударили по учебному заведению в Харькове: что известно

16:08

Не любовь и не богатство: ученые раскрыли настоящий секрет счастья - исследование

16:00

И снова в цель: СБУ сбила еще один российский вертолет FPV-дроном - СтерненкоВидео

Реклама
15:40

Рак уже не так страшен: топ-7 полезных свойств матчи от нутрициологов

15:39

"Путин обжегся": оккупанты не могут переломить ситуацию на фронте

15:31

Видели все, но понимают единицы: почему ногти становятся ребристыми - важный знакВидео

15:08

50 человек попали под удар: стало известно количество погибших и раненых в КонстантиновкеФотоВидео

14:57

Чем обработать стену, чтоб не было плесени: простое и очень хорошее средствоВидео

14:32

"Колбасить" будет от Одессы до Москвы: сейсмолог спрогнозировал землетрясение

14:23

Олимпийские игры-2024: каноистки завоевали еще одно "серебро" для УкраиныФото

14:07

Большинство совершает роковую ошибку: как правильно заваривать чай в пакетиках

13:40

Россия будет отвечать: Зеленский резко отреагировал на удар по КонстантиновкеФото

13:37

Старшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма не перевели в среднюю школу: что случилось

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоВсе о шоу-бизнесеУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять