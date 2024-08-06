Второй ребенок и возможный брак: Тина Кароль дала загодочный комментарий

В конце июля Тина Кароль заинтриговала подписчиками намеками на то, что она готовится стать матерью. Тогда певица призналась, что в ее планах на будущее есть рождение еще одного ребенка.
Теперь поп-дива откровенничает о втором замужестве. В своем блоге в Instagram она прокомментировала вопрос от подписчика о браке.
У Кароль поинтересовались, поделится ли она с публикой новостью о свадьбе, если такая состоится. На это певица с хитрой улыбкой категорически ответила: "Нет".
Тина Кароль была замужем один раз - с 2008 по 2013 год. После этого артистке приписывали романы с молдавским певцом Даном Баланом и с бас-гитаристом из ее бэнда Антоном Поповым.
Кто такая Тина Кароль?
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
Тина Кароль - последние новости:
Ранее украинская певица Тина Кароль заговорила о свадьбе, и показала особое место, которое навевает на нее романтическое настроение и мысли про жаркие признания в любви.
Также Кароль заявила, что хочет вернуться на Евровидение в качестве конкурсанта, и раскрыла подробности ее участия в музыкальном соревновании в 2006 году.
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