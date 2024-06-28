"Украина, я очень скучал": Дан Балан сообщил радостную новость

Дан Балан вернулся в Украину и уже погулял в Буковеле.

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Дан Балан приехал в Буковель / коллаж: Главред, фото: instagram.com/danbalan/

Молдавский певец Дан Балан, который на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину находился в Киеве, а затем уехал в Молдову к родным, вернулся в Украину.

На своей странице в Instagram певец написал о возвращении в Украину и опубликовал видео своей велопрогулки в Буковеле.

видео дня

"Украина, я очень скучал", – написал Дан.

Поклонники певца очень обрадовались такой новости и написали множество комментариев:

"С возвращением, Дан. Мы соскучились по тебе";

"Всегда мечтала попасть на ваш концерт, надеюсь, эта мечта сбудется";

"Как приятно видеть счастливого Дана на родной украинской земле".

Отметим, Дан Балан поддержал Украину 27 февраля 2022 года и опубликовал соответствующий пост у себя в соцсетях на украинском языке.

Кто такой Дан Балан? Дан Балан – молдавский музыкант, автор песен и продюсер, бывший солист группы O-Zone. Первый и единственный молдавский музыкант, номинированный на премию Грэмми, как соавтор хита Live Your Life в исполнении певицы Рианны и рэпера T.I.

27 февраля выразил свою поддержку в Инстаграмме, опубликовав флаг Украины и слова Тараса Шевченко.

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