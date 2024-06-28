"Украина, я очень скучал": Дан Балан сообщил радостную новость

Молдавский певец Дан Балан, который на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину находился в Киеве, а затем уехал в Молдову к родным, вернулся в Украину.
На своей странице в Instagram певец написал о возвращении в Украину и опубликовал видео своей велопрогулки в Буковеле.
"Украина, я очень скучал", – написал Дан.
Поклонники певца очень обрадовались такой новости и написали множество комментариев:
"С возвращением, Дан. Мы соскучились по тебе";
"Всегда мечтала попасть на ваш концерт, надеюсь, эта мечта сбудется";
"Как приятно видеть счастливого Дана на родной украинской земле".
Отметим, Дан Балан поддержал Украину 27 февраля 2022 года и опубликовал соответствующий пост у себя в соцсетях на украинском языке.
Кто такой Дан Балан?
Дан Балан – молдавский музыкант, автор песен и продюсер, бывший солист группы O-Zone. Первый и единственный молдавский музыкант, номинированный на премию Грэмми, как соавтор хита Live Your Life в исполнении певицы Рианны и рэпера T.I.
27 февраля выразил свою поддержку в Инстаграмме, опубликовав флаг Украины и слова Тараса Шевченко.
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Отметим, актриса Клара Новикова, которая родилась в Киеве, впервые прокомментировала свою позицию на счет террористического вторжения РФ в Украину. Артистка так и не поддержала Украину в борьбе против России.
А также Влад Яма, который сбежал жить в США в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, повеселился на концерте певца Дмитрия Монатика в Майами.
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