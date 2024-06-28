"Я же киевлянка": Клара Новикова впервые высказала свою позицию на счет войны

Клара Новикова так и не поддержала Украину в борьбе против террористической России.

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Клара Новикова продолжает поддерживать Россию / коллаж: Главред, фото: vk.com/klara_novikova

Российская актриса Клара Новикова, которая родилась в Киеве, впервые прокомментировала свою позицию на счет террористического вторжения РФ в Украину.

На YouTube-канале STMEGI TV Новикова сказала, что не высказывается о войне из-за российских оккупантов, которые приходят к ней на концерты.

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"Я хочу, чтобы все оружие похоронили. Я же киевлянка, понимаете? Я очень хочу, чтобы всем хватило ума все закончить", - сказала Клара.

Отметим, в 2023 году разгорелся скандал после того, как на одном из шоу артистки заметили изображение украинского флага. Кроме того, присутствующие рассказали, что Новикова переходила на украинский язык, но тогда молчунье удалось оправдаться.

Кто такая Клара Новикова? Клара Новикова — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.

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Отметим, Настя Каменских, которая вернулась в Украину из Мексики, наотрез отказалась дать комментарий журналистке "Люкс ФМ" Наталье Тур. Отметим, за границей певица исполняла свои русскоязычные хиты.

А также Влад Яма, который сбежал в США в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, показал свою позицию и "патриотизм", заговорив на языке страны-оккупанта России.

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