Беглец Влад Яма впервые показал свою позицию - детали

Популярный украинский хореограф Влад Яма, который сбежал в США в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, показал свою позицию и "патриотизм", заговорив на языке страны-оккупанта России.
Несколько недель назад он решил преподавать танцы жителям Майами, в партнерстве с русскоязычной коллегой-украинкой Марией Гнатенко
На своей странице в соцсетях беглец Яма перепостил несколько видео Марии Гнатенко, где рекламировал свою студию танцев и на русском языке.
"Про пятницу: а я знал", "Двойной респект", "По-моему, 11" – написал хореограф.
Кто такой Влад Яма?
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
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Отметим, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.
А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.
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