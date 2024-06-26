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Беглец Влад Яма впервые показал свою позицию - детали

Элина Чигис
26 июня 2024, 22:11
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Влад Яма проявил свое истинное лицо и вернулся к русскому языку.
Влад Яма
Влад Яма перешел на русский язык / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official/

Популярный украинский хореограф Влад Яма, который сбежал в США в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, показал свою позицию и "патриотизм", заговорив на языке страны-оккупанта России.

Несколько недель назад он решил преподавать танцы жителям Майами, в партнерстве с русскоязычной коллегой-украинкой Марией Гнатенко

видео дня

На своей странице в соцсетях беглец Яма перепостил несколько видео Марии Гнатенко, где рекламировал свою студию танцев и на русском языке.

Влад Яма перешел на русский язык
Влад Яма перешел на русский язык / фото: скрин instagram.com/vladyama_official/?hl=uk

"Про пятницу: а я знал", "Двойной респект", "По-моему, 11" – написал хореограф.

Влад Яма вышел на связь
Влад Яма вышел на связь / фото: скрин instagram.com/vladyama_official/?hl=uk
Влад Яма
Влад Яма / инфографика: Главред

Кто такой Влад Яма?

Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

Влад Яма - последние новости по теме

Отметим, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

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