Беглец Влад Яма впервые показал свою позицию - детали

Влад Яма проявил свое истинное лицо и вернулся к русскому языку.

https://stars.glavred.info/beglec-vlad-yama-vpervye-pokazal-svoyu-poziciyu-detali-10576235.html Ссылка скопирована

Влад Яма перешел на русский язык / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official/

Популярный украинский хореограф Влад Яма, который сбежал в США в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, показал свою позицию и "патриотизм", заговорив на языке страны-оккупанта России.

Несколько недель назад он решил преподавать танцы жителям Майами, в партнерстве с русскоязычной коллегой-украинкой Марией Гнатенко

видео дня

На своей странице в соцсетях беглец Яма перепостил несколько видео Марии Гнатенко, где рекламировал свою студию танцев и на русском языке.

Влад Яма перешел на русский язык / фото: скрин instagram.com/vladyama_official/?hl=uk

"Про пятницу: а я знал", "Двойной респект", "По-моему, 11" – написал хореограф.

Влад Яма вышел на связь / фото: скрин instagram.com/vladyama_official/?hl=uk

Влад Яма / инфографика: Главред

Кто такой Влад Яма? Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

Влад Яма - последние новости по теме

Отметим, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред