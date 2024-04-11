"Это наша история": Дан Балан рассказал правду о романе с Тиной Кароль

Молдавский певец Дан Балан, который является частым гостем Украины, а также судьей вокального шоу "Голос" и публично поддержал украинцев на своем концерте в Молдове.
Высказался о своем предполагаемом романе с украинской певицей Тиной Кароль. На своей странице в Telegram он опубликовал интригующий пост, в котором рассказал об их отношениях.
"Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики", - пишет артист.
Исполнитель прокомментировал их "роман" из-за действий аккаунта "DanTina", где его и Кароль представляют как пару. По словам Балана, это перешло уже все границы.
"Я хочу обратиться в группу DanTina, которая терроризирует мою семью, друзей и близкое окружение: это низко! Как я вам говорил несколько лет назад: нас с Тиной не связывают близкие отношения. Мы не общались уже два года. Нет смысла. в существовании вашей группы. Вы живете в иллюзиях, а ваши действия, нацеленные на то, чтобы вредить другим, делают ваше сообщество опасным для общества", — возмутился артист.
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Напомним, ранее Тина Кароль поделилась с поклонниками роликом с участием фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной. На своей странице в Instagram Тина Кароль подписала ролик лишь смайлами, поэтому не ясно, что именно исполняла Юлия.
Напомним, недавно Тина Кароль презентовала новый клип, в котором появилась в соблазнительном образе, работа называется "Не святые".
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