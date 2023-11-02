Мокрая Тина Кароль презентовала свой самый откровенный клип

Певица Тина Кароль представила свою новую видео-работу.
Украинская певица Тина Кароль презентовала новый клип, в котором появилась в соблазнительном образе.
Ее новая видео работа называется "Не святые".
По словам артистки, главный месседж ее свежей лирической композиции - что "любить и признаваться важно сегодня, а не потом". Съемки видео на песню "Не святые" проходили в Киеве. Режиссером работы выступила Ната Курган.
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