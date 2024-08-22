"Крыса вылезла из багажника": Олег Винник обратился к ВСУ и разъярил украинцев

Украинский певец Олег Винник, который сбежал из Украины еще в начале полномасштабной войны жить в Германию, долгое время не выходил на связь. Но сейчас планирует вернуться в украинский шоу-бизнес с новой песней, которая станет доступной 23 августа.
На своей странице в TikTok Винник уже начал публиковать свои видео, на последнем он засветился на балконе и поблагодарил ВСУ, назвав их "своими людьми".
"Спасибо, мои дорогие, за вашу любовь", - сказал беглец.
Также певец показал свой "огород" на балконе, где растут огурцы, помидоры, базилик.
"Как вы заметили, я стою в жилетке. У нас ветрено, прохладно и сейчас становится уже холодно. Хочу передать вам глоток свежего воздуха, особенно нашим защитникам и нашим защитницам. Вперед к победе!", - заявил Винник.
Не все пользователи соцсети оценили такое возвращение артиста и написали ему массу негативных комментариев, хотя есть и такие, кто ждет новую песню певца.
"Ты на учет стал, крыса? Данные обновил? ВВК прошел?";
"Противный";
"Крыса вылезла из багажника";
"Уважение украинцев потеряно, нет кому петь, на Россию";
"Ты Влада Яму в чемодане привез?", - написали в комментариях.
@olegg.vynnyk.original Ковток свіжого повітря. Голуб - актор на гонорарі ? #моїлюди_OV♬ Originalton - Olegg Vynnyk
Кто такой Олег Винник?
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
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Отметим, Слава Демин предположил, что Олег Винник имеет ложное представление о своих фанатах. Как заявил Демин, Винник считает, что его "ждут миллионы" и именно по этой причине он решил выпустить новую песню после длительного молчания.
А также представитель Олега Винника назвал еще одну версию, почему певец во время полномасштабной войны тайно выехал из страны. Валерия Барон рассказала, что в Украине Виннику негде жить, его дом - в Германии, но он продолжает активно помогать нашей стране в противостоянии оккупанту.
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