Обратился к ВСУ: беглец Олег Винник вышел на связь и заявил о своем возвращение - что с ним

Олег Винник решил показаться поклонникам и поблагодарил их за подарки.

https://stars.glavred.info/obratilsya-k-vsu-beglec-oleg-vinnik-vyshel-na-svyaz-i-zayavil-o-svoem-vozvrashchenie-chto-s-nim-10588790.html Ссылка скопирована

Олег Винник вышел на связь / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Украинский певец Олег Винник, который сбежал из Украины в Германию в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину и все это время молчал о войне, записал видеообращение.

На фан-странице беглеца в Facebook появилось соответствующее видео в поддержку новой песни Винника, которая станет доступной для всех 23 августа.

видео дня

"Начинаем все с чистого листа, но с каким-то опытом. Я хочу вас поблагодарить, что вы со мной, что верили, верите, что остаетесь со мной. Никто не ушел. За то, что при такой проклятой, яростной войне в нашей стране вы никогда обо мне не забывали. Благодарю за ваши подарки, что вы никогда не задавали никаких вопросов: "Где ты, Олег? Что ты? Как ты? Что с тобой? "Все у Олега, слава богу, уже нормально. Только сентиментальность появилась", - сказал Винник.

Также артист решил поблагодарить воинов ВСУ, которые сейчас героически защищают нашу страну.

"Это горе, которое мы переживем. После огромного горя будет огромное процветание", – отметил певец.

Олег Винник / инфографика: Главред

Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Олег Винник - последние новости по теме

Отметим, Павел Зибров заявил, что беглецы Влад Яма и Олег Винник сделали свой выбор. Зибров уточнил, что таких артистов нужно забывать, поскольку они в Украину уже не вернутся, а лучше помогать новым талантам.

А также Геннадий Витер признался, что совсем не понимает поступок Олега Винника. Долгое время они с Винником были очень близкими друзьями. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения его удивило поведение уехавшего за границу певца. Оказывается, беглец ни разу так и не связался с другом.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред