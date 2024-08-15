Обратился к ВСУ: беглец Олег Винник вышел на связь и заявил о своем возвращение - что с ним

Украинский певец Олег Винник, который сбежал из Украины в Германию в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину и все это время молчал о войне, записал видеообращение.
На фан-странице беглеца в Facebook появилось соответствующее видео в поддержку новой песни Винника, которая станет доступной для всех 23 августа.
"Начинаем все с чистого листа, но с каким-то опытом. Я хочу вас поблагодарить, что вы со мной, что верили, верите, что остаетесь со мной. Никто не ушел. За то, что при такой проклятой, яростной войне в нашей стране вы никогда обо мне не забывали. Благодарю за ваши подарки, что вы никогда не задавали никаких вопросов: "Где ты, Олег? Что ты? Как ты? Что с тобой? "Все у Олега, слава богу, уже нормально. Только сентиментальность появилась", - сказал Винник.
Также артист решил поблагодарить воинов ВСУ, которые сейчас героически защищают нашу страну.
"Это горе, которое мы переживем. После огромного горя будет огромное процветание", – отметил певец.
Кто такой Олег Винник?
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
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Отметим, Павел Зибров заявил, что беглецы Влад Яма и Олег Винник сделали свой выбор. Зибров уточнил, что таких артистов нужно забывать, поскольку они в Украину уже не вернутся, а лучше помогать новым талантам.
А также Геннадий Витер признался, что совсем не понимает поступок Олега Винника. Долгое время они с Винником были очень близкими друзьями. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения его удивило поведение уехавшего за границу певца. Оказывается, беглец ни разу так и не связался с другом.
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