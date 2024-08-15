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Нет ни болезни, ни помощи ВСУ: бывший продюсер Олега Винника разоблачил беглеца

Элина Чигис
15 августа 2024, 02:00
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Александр Горбенко назвал ложью все заявления о здоровье Олега Винника и помощи ВСУ с его стороны.
Олег Винник
Александр Горбатюк назвал Олега Винника посмешищем / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Бывший продюсер украинского певца Олега Винника, который сбежал из Украины еще в начале полномасштабного вторжения со стороны страны-террориста РФ, Александр Горбенко обвинил артиста во лжи о тяжелой болезни и миллионной помощи ВСУ.

На своей странице в Facebook Александр опубликовал пост по причине того, что ему уже надоело видеть упреки от фан-клуба Винника в его адрес и команды, с которой он сотрудничает, передает nv.ua.

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"Вы знали, что до войны никто на лечение из Украины никуда не выезжал и не было ни одной болезни, но упорно полтора года рассказывали о выезде до начала войны из-за таинственной болезни. Даже после того, как ваша ложь разоблачилась, у вас хватает совести плести людям вымышленные истории, откровенный бред о каком-то предательстве со стороны продюсера и команды, как мантру упорно повторять эту чепуху", — упрекнул фан-клуб Винника продюсер.

Также Горбенко отметил, что Олег Винник врет и о миллионной помощи ВСУ, ведь в своих отчетах фан-клуб артиста показывает одни и те же фото и видео.

Олег Винник
Олег Винник / инфографика: Главред

"Вы два года гоняете по кругу фото и видео одних и тех же автомобилей, количество которых, в ваших байках, с каждым месяцем растет, дополнительно рассказываете сказки о сотнях тысяч евро тайной помощи, неизвестно чем, неизвестно кому. У вас есть хорошая возможность выставить меня дураком, опубликуйте отчет и покажите хотя бы треть суммы, которую вы упорно декларируете, людям было бы интересно увидеть отчет вашего разрекламированного фонда, сколько донатов вы собрали за два года, на что их потратили. Обычная практика. Вы этого не сделаете, от слова "никогда", по той простой причине, что никогда не было того, чего никогда не было", —написал Горбенко.

Кто такой Олег Винник?

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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Отметим, Павел Зибров заявил, что беглецы Влад Яма и Олег Винник сделали свой выбор. Зибров уточнил, что таких артистов нужно забывать, поскольку они в Украину уже не вернутся, а лучше помогать новым талантам.

А также Геннадий Витер признался, что совсем не понимает поступок Олега Винника. Долгое время они с Винником были очень близкими друзьями. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения его удивило поведение уехавшего за границу певца. Оказывается, беглец ни разу так и не связался с другом.

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