Кондратюк публично заявил, за что благодарен Козловскому после 12-летней ссоры

Также ведущий "Караоке на Майдані" назвал крупную сумму которую ему все еще должен его экс-воспитанник.

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Ссора Кондратюка и Козловского - за что Кондратюк поблагодарил Козловского/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music, facebook.com/kondratjukigor

Конфликт между музыкальным продюсером и ведущим Игорем Кондратюком и его бывшим подопечным, певцом Виталием Козловским, длится уже 12 лет: после прекращения сотрудничества артист исполнил несколько песен, авторские права на которые принадлежали его патрону. В связи с этим Кондратюк через суд обязал Козловского выплатить продюсеру крупную сумму денег.

Сейчас отчисления по долгу перед Игорем Кондратюком составляют большую часть военной зарплаты Козловского. На отсрочку на время военной службы певца музыкальный продюсер не согласился, что лишь усугубило конфликт между ними.

Впрочем, недавно шоумен в интервью для программы "Невероятная правда о звездах" признался, что в определенной мере благодарен своему бывшему воспитаннику. Правда, есть нюанс.

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Игорь Кондратюк выразил благодарность Виталию Козловскому в том, что их конфликт лишь убедил музыкального продюсера в его собственной правоте. "(Поблагодарить) Козловского? За науку, которую он мне дал. Это первое, второе и третье. Наука, которая называется, что продюсер должен юридически так себя обставить, чтобы ни один его подопечный не мог ничего сделать, чтобы потом еще много лет на тебя это дерьмо лилось. Точка", - говорит шоумен.

Кроме того Кондратюк отметил, что на данный момент размер долга Виталия Козловского составляет 1.3 миллиона гривен.

Конфликт между Козловским и Кондратюком Украинский певец Виталий Козловский и музыкальный продюсер Игорь Кондратюк стали сотрудничать в начале двухтысячных, после победы артиста на проекте "Шанс". В 2012 году они объявили про разрыв деловых отношений, после чего Козловского ждало судебное разбирательство: на концертах Виталий, уже как самостоятельный артист, продолжил исполнять песни, написанные во времена сотрудничества с Кондратюком, и авторские права на которые принадлежат продюсеру. За нарушение Виталий обязан выплатить бывшему покровителю большую сумму. С тех пор в прессе певец и продюсер стали отзываться друг о друге не очень лестно. Скандал между Кондратюком и Козловским вспыхнул с новой силой после того, как осенью 2023 года стало известно, что Игорь Кондратюк изымает военную зарплату Виталия Козловского в счет погашения долга практически полностью. Тогда певец-воин предложил продюсеру мирный договор, в котором они могли бы обсудить более комфортные условия выплат на время прохождения артистом воинской службы. Шоумен ответил бывшему подопечному в грубой форме отказом, и назвал его "неучем и рецидивистом по нарушению авторских прав".

Ссора Кондратюка и Козловского - последние новости:

Ранее Виталий Козловский прокомментировал конфликт со своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком, который в счет долгов артиста отбирает у него большую часть его военной зарплаты.

Певец предложил Игорю Кондратюку мировое соглашение - встретиться лично и обсудить смягчение условий выплат в период его срочной службы. На это Козловский получил жесткий отказ от продюсера в ругательной форме.

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