Ирина Билык рассказала про реакцию Филиппа Киркорова на то, что ей негде жить из-за рашистов

Ирина Билык рассказала про смс-переписку с Киркоровым во время войны / Коллаж

Народная артистка Украины, певица Ирина Билык в интервью Ранку с Україною рассказала о своем последнем разговоре с российским певцом Филиппом Киркоровым.

В первые дни войны Билык пыталась связаться с российскими знаменитостями, которых ранее считала друзьями.

"Я думала, что это очень хорошие люди, это люди творческие, люди, которые заботятся о том, чтобы людям лучше жилось. И я надеялась на то, что я обращусь, и они будут как-то путину – они тоже с ним лично знакомы – может, они ему что-нибудь скажут, чтобы он перестал это делать с нами. Но никто не ответил на мою просьбу достучаться до этого зверя", - вспоминает Билык.

Затем артистка рассказала о том, как рашисты жили в ее доме. Для нее это оказалось огромной душевной травмой. С ней она обратилась к Филиппу Киркорову, с которым ее связывала многолетняя дружба и совместное творчество. Однако и здесь ее ждало разочарование. "Я не очень люблю говорить маты в эфире. Я решила, что я как-то как к человеку обращусь к Филиппу. Я написала ему смску о том, что, "ты когда будешь петь мою песню (песня Снег - прим. редактора), просто знай, что у меня негде жить." Ну вот и все. Но он не ответил", - разочарованно рассказала певица.

После такого удара Билык сделала вывод, что российской эстрады, российского шоубиза для нее больше не существует: "Их жизнь, их задницы и все, что с ними происходит. Они там меняют костюмы, наверное. Им весело. Но я не хочу об этом знать".

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