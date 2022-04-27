Рашисты лишили Ирину Билык дома: "Мне некуда вернуться"

Ирина Билык рассказала, как в ее доме почти месяц жили рашисты / instagram.com/bilyk_iryna

Народная актриса Украины, певица Ирина Билык приняла участие в крупном онлайн-проекте, посвященном мирным жителям Украины, которые пострадали от военной агрессии рф.

Артистка стала амбассадором крупнейшего онлайн-архива историй украинцев о войне Музей "Голоса Мирных".

Артистка считает, что о своих больших и маленьких трагедиях стоит говорить, и призвала соотечественников не молчать об этом, чтобы "облегчить боль, запомнить трагические события и построить лучшее мирное будущее".

С чего стоит начать? Это Ирина Билык показала на своем примере - певица поделилась своей болезненной историей о войне. Так, по ее словам, из-за российских оккупантов у нее больше нет дома.

"Сегодня мне тяжело петь… мое сердце плачет и сочувствует всем, кто пострадал в эти ужасные дни, тяжелая боль в душе не дает покоя. Моя семья также испытала неописуемую боль от того, что в моем доме почти месяц жили рашисты... на сегодняшний день мне некуда вернуться", - пишет Народная артистка Украины.

Поклонники Ирины Билык в комментариях поддержали певицу:

"Біль у кожного. З великою надією все буде Україна!!!"

"Це дуже велике горе. Для всіх нас. Ірочко тримайтеся ми з вами"

"Очень жаль, что вам некуда возвратиться. Будем надеяться что это всё скоро закончится. Держитесь, моя дорогая!"

"Іра, співчуваю Вам. Усім нам потрібно триматися, все буде добре!"

"Ірочка, дуже шкода. Добре, що можна поділитися та підтримати одне одного. В такий страшний час це необхідно".

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Ранее автор песен и шеф-редактор тревел-шоу Орел и Решка Маша Суша показала, как рашистские захватчики изуродовали ее дом в Ирпене.

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