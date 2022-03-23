"Этот ужас мог сделать только изверг!": Ирина Билык показала жуткие кадры из Киева

Певица эмоционально отреагировала на последствия ракетного удара по столице Украины.
В Киеве в результате вражеского обстрела загорелись торговый центр и автомобили на парковке.
Известно, что ракетный удар был нанесен по ТЦ "Ретровиль" - он полностью разрушен. На подлый удар оккупантов отреагировала певица Ирина Билык.
"Разве это мог сделать человек? Этот ужас мог сделать только изверг!", - написала она на своей страничке в Instagram и опубликовала видео последствий.
Напомним, ранее ВСУ уничтожили танк Т-80УМ2 "Черный орел", который у путинской армии был только один. Успешный удар был нанесен 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр".
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Автор: Сергей Коломиец