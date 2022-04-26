"Русня изнасиловала наш дом": шеф-редактор Орла и Решки показала разрушенный рашистами дом в Ирпене

Рашисты разгромили и обворовали дом Маши Суши - шеф-редактора Орла и Решки / instagram.com/masha_susha

Автор песен и шеф-редактор тревел-шоу Орел и Решка Маша Суша показала разрушения и разгром, которые оставили после себя рашистские захватчики в ее доме в Ирпене.

Она показала серию видеороликов, в которых показала, как русские мародеры изуродовали ее дом.

"Русня изнасиловала наш дом, обоссала, растерла [кал - неценз.] по полу и поломала то, что не удалось вынести. Тоскливо. Но дом хотя бы устоял и не сгорел, в отличии от многих наших соседей", - пишет Маша.

Она засняла разрушенные дома ее соседей - где-то проломлена крыша, а где-то отсутствует часть стены, от каких- зданий осталось лишь пепелище. "Когда понимаешь, что в этих домах были люди… люди, которые держались за руки… Это ужас… Я не знаю, как русня отмоется от этой крови и отмоется ли…"

Но девушка благодарна Богу, что отделалась "малой кровью", ведь истинная ценность, которую особенно остро ощущаешь во время войны, не вещи, а люди: "Русня "ОСВОБОДИЛА" наш дом… Мне грустно, что нас освободили от многих вещей, над которыми мы работали годами… Но самое ценное у меня находится не дома, а в сердце… Самое главное – это то, что у меня еще есть кого держать за руку. И что у меня вообще эти руки есть".

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