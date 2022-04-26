"Русня изнасиловала наш дом": шеф-редактор Орла и Решки показала разрушенный рашистами дом в Ирпене

Улица девушки превратилась в руину после того, как в городе стояли оккупанты.
Автор песен и шеф-редактор тревел-шоу Орел и Решка Маша Суша показала разрушения и разгром, которые оставили после себя рашистские захватчики в ее доме в Ирпене.
Она показала серию видеороликов, в которых показала, как русские мародеры изуродовали ее дом.
"Русня изнасиловала наш дом, обоссала, растерла [кал - неценз.] по полу и поломала то, что не удалось вынести. Тоскливо. Но дом хотя бы устоял и не сгорел, в отличии от многих наших соседей", - пишет Маша.
Она засняла разрушенные дома ее соседей - где-то проломлена крыша, а где-то отсутствует часть стены, от каких- зданий осталось лишь пепелище. "Когда понимаешь, что в этих домах были люди… люди, которые держались за руки… Это ужас… Я не знаю, как русня отмоется от этой крови и отмоется ли…"
Но девушка благодарна Богу, что отделалась "малой кровью", ведь истинная ценность, которую особенно остро ощущаешь во время войны, не вещи, а люди: "Русня "ОСВОБОДИЛА" наш дом… Мне грустно, что нас освободили от многих вещей, над которыми мы работали годами… Но самое ценное у меня находится не дома, а в сердце… Самое главное – это то, что у меня еще есть кого держать за руку. И что у меня вообще эти руки есть".
Читайте такжеПопулярная украинская киноактриса покинула Украину и будет работать в Бельгии
Ранее Эктор Хименес-Браво показал "самый сладкий сон каждого украинца" во время войны.
Другие новости:
- "Что не так с Региной": Анатолич посвятил выпуск хранящей молчание Тодоренко
- Ахеджакова: из-за Путина навеки поссорились два, некогда, дружеских народа
- "Самые страшные минуты для нашей семьи": Сумская рассказала, почему ее старшая дочь не уезжает из РФ