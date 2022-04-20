Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет

Антон Птушкин наверняка "расстроится" из-за данного запрета. Скрин из видео

Украинскому тревел-блогеру и экс-ведущему шоу "Орел и Решка" Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года. сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

"Решение может связано с критикой "спецоперации" России на Украине", - рассказывает канал, называя войну в Украине, которую развязала Россия, "спецоперацией".

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Источник утверждает, что запрет на въезд в Россию для блогера действует с 16 апреля 2022 года, то есть в течение 50 лет. На момент снятия запрета Птушкину исполнится почти 88 лет.

Официальных комментариев от российских правоохранительных органов и самого Птушкина на этот счет не поступало.

Антон Птушкин после ухода из "Орла и Решки" продолжил вести блог о путешествиях, на его YouTube-канал подписаны почти 6 млн человек.

Напомним, ранее украинский журналист и ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров показал жуткие разрушения армией РФ в Донецкой и Луганской области.